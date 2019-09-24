"Некомпетентные, безграмотные подлецы": В России призвали ответить на визовый демарш США простой рокировкой

Что произошло

Во вторник, 24 сентября, глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев сообщил, что десятерым делегатам от России на ГА ООН было отказано в американских визах. Как рассказал политик РИА Новости, он также не получил американскую визу.

Неполучение визы сенатор назвал "возмутительной акцией, не имеющей оправданий и объяснений".

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения американской стороны о том, что представители нашей страны несвоевременно подали документы на американские визы.

В комментарии радио Sputnik сам Косачев также добавил, что данное решение, на его взгляд, определенно не техническое, а политическое. По его словам, официальная нота МИД России в адрес посольства США в Москве с нашими визовыми документами ушла адресату 30 июля. Потому, указал он, намеки на затягивание с подачей документов не выдерживают никакой критики.

"Это антиооновская провокационная акция американских властей, которая заслуживает консолидированной реакции международного сообщества", - заметил он.

Безусловно, указал сенатор, данный вопрос будет поднят с руководством Организаци, а также с генеральным секретарем и с руководителями тех делегаций, "которые определяют лицо Организации — постоянные члены Совбеза ООН".

Перенести штаб-квартиру

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Царьграду подчеркнул, что ситуация с визами для наших делегатов в очередной раз показывает, что Запад проявляет даже не антироссийскую, а русофобскую политику.

Кроме того, указал он, в риторику даже пора вводить такое определение как "подлость".

"Есть такое понятие как "политическая подлость". Есть подлость в отношении спортсменов, которым запрещают ехать выступать, а потом швейцарский суд выясняет, что оказывается, всё нормально, всё хорошо. Это та самая подлость, двойные стандарты. Есть подлость, когда засылаются люди в белых шлемах, которые инсценируют всякие ужасы, которые потом оказываются фейками... Вот это все враньё, наглое, подлое. Мы должны понять, что речь сейчас идёт именно об этом", - подчеркнул он.

Однако, указал американист, важно понимать и еще один аспект – в администрации президента США сейчас попросту не осталось профессионалов, действуют некие "пигмеи от политики".

"После ухода Рекса Тиллерсона (бывший госсекретарь США – прим.ред.) из администрации там не осталось ни одного профессионала. Это поистине гремучая смесь - некомпетентные, безграмотные подлецы. Мы должны это принять во внимание, но, безусловно, мы не можем опускаться до уровня этих пигмеев от политики", - пояснил он.

По мнению Ордуханяна, вероятно сейчас Россия может поднять вопрос о банальной рокировке… местоположения штаб-квартиры ООН.

"Я думаю, пора поставить вопрос о том, чтобы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более спокойное, нормальное и адекватное место. Потому что терпеть больше подобного хамства и подлости просто уже, как говорится, статус не позволяет", - подчеркнул он.

Интересно, что аналогичное мнение со стороны российских представителей звучало и тремя годами ранее. Как отмечал ныне скончавшийся постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, нахождение штаб-квартиры ООН на территории США дает Вашингтону определенные преимущества. Правда, тогда же констатировал он перенос ее в другую страну нереален.

Хотя аналогичные призывы с каждым годом звучат все острее.

К примеру, во вторник, 24 сентября, после новостей о визовом скандале первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров вновь предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну. В частности, указал политик, можно переместить штаб Организации, к примеру в Швейцарию, с посещением которой никогда не было проблем, передает "Интерфакс".

Мягкая дипломатия

В то же время политолог Александр Асафов в комментарии Царьграду выступил с более мягкими мерами. По его словам, ни в коем случае не стоит идти на поводу у горячих голов и какие-либо вводить методы в отношении представителей американского госаппарата.

Он подчеркивает, что в свете антироссийской риторики на Западе, к сожалению, подобные визовому скандалу инциденты, увы, неизбежны.

"Но ничего такого уже совсем оскорбительного в этом нет. Я думаю, нужно просто сделать выводы из общего политического климата сейчас и соответственно руководствоваться рассудком по этому вопросу. Эти вещи люди будут делать по отношению к нам на любом возможном моменте, поэтому я думаю, что надо спокойнее к таким вещам относиться", - подчеркнул он.

При этом, убежден эксперт, российскому МИДу следует четко обозначить свою позицию по случившемуся, а затем смотреть, как Запад будет реагировать на наши претензии.

"Принимать какие-либо решения, например, высылать послов, - это хорошая мера, но мне кажется, пока рановато. Здесь должно быть взвешенное, всестороннее решение, которое в любом случае не должно нанести ущерб нам. Правда, у нас и так американо-российские отношения находятся в негативной точке, потому и стоит помнить, что любые санкционные меры — это палка о двух концах", - добавил он.