"Нехватка врачей? Не страшно. Пример Италии? Неактуален": Как шведские коронаскептики и коронатормоза пробивают дно за дном

В России ввели достаточно жёсткие карантинные меры, в Европе давно введён комендантский час, и только в Швеции царит расслабленность, некомпетентность и откровенный скептицизм по поводу коронавируса.

Шведские власти как будто не хотят замечать очевидную опасность инфекции: так, человека, вернувшегося из Уханя, даже не закрыли на карантин. При этом на всю страну - всего 510 больничных коек, а врачей и медиков не хватает. Некоторые эксперты бьют тревогу, но власти расслабленно отвечают - в случае чего, врачам будет помогать "административный персонал".

При этом министр социальных дел Лена Халльгрен заявляет о полной готовности страны к возможной эпидемии. Но частичные ограничения были введены только 11 марта, после того как главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что опасность распространения эпидемии вне Китая была недооценена.

Лишь когда количество больных перевалило за 1000, школьников отправили по домам, а остальным гражданам порекомендовали работать из дома.

На данный момент в Швеции зарегистрировано около 3700 случаев заражения, 110 человек скончалось - такие данные приводит ВОЗ. При этом Швеция по-прежнему не планирует закрывать границы на въезд. Власти надеются на создание вакцины и на "общество", которое "само" научится правильно вести себя в условиях эпидемии.