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"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
09 февраля 2020, 01:09 • 84 • В мире
Украинский чиновник, бывший министр туризма Крыма Александр Лиев сделал традиционное в духе русофобов заявление о грядущем упадке для Крыма уже в этом году. По его словам, без днепровской воды в регионе сократится производство овощей, мяса, будет ощущаться нехватка воды, а агропредприятия будут умирать.
Украинский чиновник Александр Лиев, который некогда был министром туризма Крыма, не преминул попугать мрачным прогнозом для российского региона.
По его словам, из-за перекрытия Северо-Крымского канала регион будет по-прежнему страдать от нехватки воды.
Это, по его мнению, скажется на агропредприятиях, будет ощущаться нехватка овощей и фруктов, мяса, да и в целом в Крыму подскочат цены на продукты питания.
Негативные последствия ждут и экологию, считает украинец. Чиновник заявил, что крымский химический комплекс работает без достаточного количества поглощённой воды, передают "Дни.ру".
Несмотря на неприглядную картину, описанную Лиевым, относиться к словам чиновника стоит с большим скепсисом. Украинцы по понятным причинам пытаются представить жизнь на полуострове исключительно в черных красках. Да и про Крымский мост фантазеры из Незалежной сочинили немало баек.
Пока переправа действительно не слишком повлияла на повседневную жизнь людей. Рост цен продолжился, и это признал глава Крыма Сергей Аксенов. Тем не менее по Крымскому мосту запущено движение только пассажирских поездов. Когда по переправе пойдут грузовые составы, ситуация с ценами должна стабилизироваться.
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