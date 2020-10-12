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"Нехорошо, когда мэра гауляйтером называют": Сатановский рассказал, за что не любят Собянина

12 октября 2020, 22:30  •  77 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский рассказал, за что люди не любят мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, "очень нехорошо, когда градоначальника открыто гауляйтером называют".
Сатановский отметил, что на сегодняшний день столичного мэра недолюбливает как образованная, состоятельная публика, так и в низах. Причин этому много: высочайшие налоги, нахрапистость и самоуверенность власти, социальная несправедливость - когда обычным людям тяжелее всего, а "жирным котам и олигархам вольготно".
Да и, в конце концов, за то, что не любит он ни город свой, ни жителей его. Чужим был, чужим и останется. Очень нехорошо, когда градоначальника открыто гауляйтером называют, - пишет эксперт в Telegram.
По словам Сатановского, многие российские чиновники в принципе действуют так, словно только что сошли со страниц романов Ильфа и Петрова. Своей наглостью, провинциальностью и постоянными попытками стрясти с людей деньги чиновники напоминают знаменитого авантюриста Остапа Бендера. Только у них нет обаяния литературного героя. Политолог обратил внимание, что это касается и чиновниц. По его словам, во власти множество "хабалок", которые считают себя выше остальных.
Напомним, что ранее московские власти начали собирать с компаний персональные данные сотрудников, которые ушли на удалёнку. Юристы уже отметили, что данная практика является нарушением закона "О персональных данных".

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