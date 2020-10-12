"Нехорошо, когда мэра гауляйтером называют": Сатановский рассказал, за что не любят Собянина

Сатановский отметил, что на сегодняшний день столичного мэра недолюбливает как образованная, состоятельная публика, так и в низах. Причин этому много: высочайшие налоги, нахрапистость и самоуверенность власти, социальная несправедливость - когда обычным людям тяжелее всего, а "жирным котам и олигархам вольготно".

Да и, в конце концов, за то, что не любит он ни город свой, ни жителей его. Чужим был, чужим и останется. Очень нехорошо, когда градоначальника открыто гауляйтером называют, - пишет эксперт в Telegram.

По словам Сатановского, многие российские чиновники в принципе действуют так, словно только что сошли со страниц романов Ильфа и Петрова. Своей наглостью, провинциальностью и постоянными попытками стрясти с людей деньги чиновники напоминают знаменитого авантюриста Остапа Бендера. Только у них нет обаяния литературного героя. Политолог обратил внимание, что это касается и чиновниц. По его словам, во власти множество "хабалок", которые считают себя выше остальных.

Напомним, что ранее московские власти начали собирать с компаний персональные данные сотрудников, которые ушли на удалёнку. Юристы уже отметили, что данная практика является нарушением закона "О персональных данных".