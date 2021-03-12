"Нехороший процесс": Украина набрала чиновников в "министерство правды"

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин сравнил новое украинское ведомство с "министерством правды". Вспомнить антиутопию "1984" Оруэлла вполне логично, потому что речь идёт о Центре по противодействию дезинформации и пропаганде. "Нехороший процесс", - охарактеризовал ситуацию эксперт.

Центр по противодействию дезинформации и пропаганде начнёт функционировать уже 16 марта. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак говорил о целях ведомства – вести борьбу с теми, кто "дестабилизирует ситуацию внутри страны и разъединяет Украину с её союзниками". Киев надеется привлечь к этой борьбе "западных партнёров и специалистов". Об этом напрямую заявил глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

Политолог Дмитрий Перлин считает, что все последние шаги украинских властей – это установление диктатуры. Чтобы добиться успеха, необходимо, разумеется, контролировать медиапространство.

По мнению эксперта, новая структура возьмёт под прицел отдельно взятых людей. С блогерами, которые делятся своими мыслями, отличными от официальной позиции Киева, системно бороться (в отличие от тех же телеканалов и прочих СМИ), тяжело. На Украине просто не было соответствующих инструментов.

"Соответственно, новый центр может работать точечно в отношении экспертов, независимых специалистов… Наблюдается нехороший процесс, который можно назвать созданием "министерства правды", - произнёс Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik.

Почти полтора месяца прошло с того момента, как по указу Владимира Зеленского было прекращено телевизионное вещание каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Власть посчитала эти информационные СМИ оппозиционными. Журналисты продолжают заниматься своим делом, но в онлайн-формате.