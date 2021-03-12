Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

"Нехороший процесс": Украина набрала чиновников в "министерство правды"

12 марта 2021, 04:45  •  96 • Политика
Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин сравнил новое украинское ведомство с "министерством правды". Вспомнить антиутопию "1984" Оруэлла вполне логично, потому что речь идёт о Центре по противодействию дезинформации и пропаганде. "Нехороший процесс", - охарактеризовал ситуацию эксперт.
Центр по противодействию дезинформации и пропаганде начнёт функционировать уже 16 марта. Ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак говорил о целях ведомства – вести борьбу с теми, кто "дестабилизирует ситуацию внутри страны и разъединяет Украину с её союзниками". Киев надеется привлечь к этой борьбе "западных партнёров и специалистов". Об этом напрямую заявил глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.
Политолог Дмитрий Перлин считает, что все последние шаги украинских властей – это установление диктатуры. Чтобы добиться успеха, необходимо, разумеется, контролировать медиапространство.
По мнению эксперта, новая структура возьмёт под прицел отдельно взятых людей. С блогерами, которые делятся своими мыслями, отличными от официальной позиции Киева, системно бороться (в отличие от тех же телеканалов и прочих СМИ), тяжело. На Украине просто не было соответствующих инструментов.
"Соответственно, новый центр может работать точечно в отношении экспертов, независимых специалистов… Наблюдается нехороший процесс, который можно назвать созданием "министерства правды", - произнёс Дмитрий Перлин в эфире радио Sputnik.
Почти полтора месяца прошло с того момента, как по указу Владимира Зеленского было прекращено телевизионное вещание каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Власть посчитала эти информационные СМИ оппозиционными. Журналисты продолжают заниматься своим делом, но в онлайн-формате.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 01:05
Организаторы Евровидения сделали "камингаут": Почему от Белоруссии потребовали заменить песню
12 марта 2021, 01:05
"Угроза чудовищна": Михаил Делягин о плане "банкстера" Грефа
12 марта 2021, 01:05
"Нет, не можем": ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России
12 марта 2021, 02:55
Что случилось с вакциной AstraZeneca: Эксперт назвал причину массового отказа от препарата
12 марта 2021, 01:05
Шанс забрать Курилы: Япония ждёт сигналы от Китая и России
12 марта 2021, 02:55
"Провокация в Крыму отвлечёт от удара по Донбассу": Баранец раскрыл манёвры Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 марта 2021, 01:05
Организаторы Евровидения сделали "камингаут": Почему от Белоруссии потребов...
12 марта 2021, 00:05
«Пошли по кругу»: почему в США вновь заявили о намерении противодействовать строитель...
12 марта 2021, 01:05
"Угроза чудовищна": Михаил Делягин о плане "банкстера" Грефа
12 марта 2021, 01:05
"Нет, не можем": ОЗХО отказалась изучать анализы Навального в России
12 марта 2021, 02:55
Что случилось с вакциной AstraZeneca: Эксперт назвал причину массового отказа от преп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.