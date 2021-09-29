"Нехорошая Россия виновата всегда!": Немецкие читатели о попытке свалить на Путина цены на газ

Читатели раскритиковали немецкий журнал Der Spiegel за попытку свалить на Россию и Путина высокие цены на газ в Европе. "В такой игре проиграть невозможно: нехорошая Россия виновата всегда!" - пишут они в комментариях.

Русская компания "Газпром" готова увеличить поставки газа в Европу, во всяком случае теоретически, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Читатели издания смеются над неуклюжими попытками журналистов обвинить в высоких ценах на газ Россию и её президента Владимира Путина.

В материале признаётся, что "Газпром" выполняет все свои обязательства по имеющимся долгосрочным контрактам. Тем не менее всё равно звучат обвинения в адрес России, что она не поставляет больше газа, "с целью добиться более быстрого ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

В комментариях немецкие читатели недоумевают: если "Газпром" выполняет свои обязательства, то почему Путин виноват в высоких ценах на газ? Многие отмечают, что виновника стоит искать не в России, а где-то поближе.

Это именно то, что я называю беспроигрышной игрой… В такой игре проиграть невозможно: нехорошая Россия виновата всегда! Выиграешь ли что-нибудь при этом - другой вопрос,

- пишет читатель под ником Komisch.

Пару дней назад было интервью с одним крупным продавцом газа, который сказал, что Россия практически не имеет отношения к повышению цены. Тем не менее Путин всё равно виноват!

- добавляет Bernoulli.

Ничего себе заявление! Цены на газ поднимаются не потому, что из-за отключения угольных и атомных электростанций потребность в газе экспоненциально возросла. Нет, цена на газ выросла из-за Путина!

- отмечает Xpxh9MbsLAToNtiVBupbH4.

Напомним, что цена на газ в Европе возросла на 250% и дошла до отметки в 1000 долларов за 1000 кубов. Причиной стал отказ европейских стран от долгосрочных контрактов и переход на спотовый рынок. В результате цены на голубое топливо стали сильно зависеть от большого числа внешних факторов. Это и сыграло с европейцами злую шутку.