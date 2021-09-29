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"Нехорошая Россия виновата всегда!": Немецкие читатели о попытке свалить на Путина цены на газ
29 сентября 2021, 02:00 • 17 • Политика
Читатели раскритиковали немецкий журнал Der Spiegel за попытку свалить на Россию и Путина высокие цены на газ в Европе. "В такой игре проиграть невозможно: нехорошая Россия виновата всегда!" - пишут они в комментариях.
Русская компания "Газпром" готова увеличить поставки газа в Европу, во всяком случае теоретически, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Читатели издания смеются над неуклюжими попытками журналистов обвинить в высоких ценах на газ Россию и её президента Владимира Путина.
В материале признаётся, что "Газпром" выполняет все свои обязательства по имеющимся долгосрочным контрактам. Тем не менее всё равно звучат обвинения в адрес России, что она не поставляет больше газа, "с целью добиться более быстрого ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".
В комментариях немецкие читатели недоумевают: если "Газпром" выполняет свои обязательства, то почему Путин виноват в высоких ценах на газ? Многие отмечают, что виновника стоит искать не в России, а где-то поближе.
- пишет читатель под ником Komisch.
- добавляет Bernoulli.
- отмечает Xpxh9MbsLAToNtiVBupbH4.
Напомним, что цена на газ в Европе возросла на 250% и дошла до отметки в 1000 долларов за 1000 кубов. Причиной стал отказ европейских стран от долгосрочных контрактов и переход на спотовый рынок. В результате цены на голубое топливо стали сильно зависеть от большого числа внешних факторов. Это и сыграло с европейцами злую шутку.
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