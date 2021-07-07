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"Неизвестный" объект напугал американских астронавтов. Рогозин объяснил по-русски
07 июля 2021, 10:15 • 148 • Политика
По данным США, к МКС направляется неопознанный летающий объект и столкновение произойдёт 8 июля.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американские астронавты запаниковали из-за будущего столкновения с космическим мусором.
"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 8.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05", - приводит данные американских коллег Рогозин.
Наши космонавты согласны с оценкой состояния, но паниковать рано, уверен руководитель ведомства.
"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 км с умеренной вероятностью. Угроз не видим, продолжаем наблюдение", - прокомментировал он.
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