Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном м...
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не вин...
Главная / Политика

"Неизвестный" объект напугал американских астронавтов. Рогозин объяснил по-русски

07 июля 2021, 10:15  •  148 • Политика
По данным США, к МКС направляется неопознанный летающий объект и столкновение произойдёт 8 июля.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американские астронавты запаниковали из-за будущего столкновения с космическим мусором.
"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 8.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05", - приводит данные американских коллег Рогозин.
Наши космонавты согласны с оценкой состояния, но паниковать рано, уверен руководитель ведомства.
"В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом ("космический мусор") до 4,8 км с умеренной вероятностью. Угроз не видим, продолжаем наблюдение", - прокомментировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






148
Источник
Похожие новости
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
07 июля 2021, 01:05
Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат
07 июля 2021, 01:05
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
07 июля 2021, 06:35
Дипломаты одним фактом разбили новые обвинения во взломе "русскими хакерами"
07 июля 2021, 04:45
В Крыму никто и не ждёт помощи от Украины: Политолог – о водной блокаде полуострова
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Д...
07 июля 2021, 01:05
Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат
07 июля 2021, 02:56
Элиту прививают "секретной" вакциной: Украинцам "спели" про катас...
07 июля 2021, 01:05
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
30 июня 2021, 13:15
Украинский транзитный газопровод всё-таки достаётся не американцам, а немецкой компании с российскими учредителями
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.