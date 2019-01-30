Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небезразлично": Путин намекнул на интерес России к выборам в молдавск...
Почему Абэ мало двух Курильских островов?
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
На Украине сообщили об отключении большинства госшахт от электроснабжения
Главная / Политика

"Неизлечимо": Украинскому министру подарили сладкие "руины Кремля"

30 января 2019, 23:54  •  88 • Политика
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили на день рождения торт в виде разрушенного Московского Кремля. Внимание к этим "руинам Кремля" привлёк автор блога "Голос Мордора" в Twitter. "Неизлечимо", - комментирует ситуацию он.
Своё сообщение блогер подтвердил фотографиями. На одной из них изображён сам министр Омелян, склонившийся над праздничным угощением.
На второй - сам торт крупным планом. Данное кондитерское изделие представляет собой конструкцию с медведем, играющим на балалайке, сидящим посреди разрушенной резиденции главы российского государства.
Спасская башня, являющаяся для многих самым узнаваемым символом Московского Кремля, изображена на торте рухнувшей. Также обрушившимися и обвалившимися изображены красные стены старинной московской крепости.
"Министру инфраструктуры Украины Омеляну на день рождения подарили вот такой тортик. Эти люди больны на всю голову. Неизлечимо", - пишет "Голос Мордора".
Министру инфраструктуры Украины Омеляну на день рождения подарили вот такой тортик. Эти люди больны на всю голову. Неизлечимо. pic.twitter.com/GgcDlMa0Py
— Голос Мордора (@spacelordrock) 30 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


88
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 10:54
Гаспарян о "бьюти-блогере Навальном": "Может, и на него уже распространяется закон об охране окружающей среды в версии Госдепа"
30 января 2019, 20:39
"Наблюдайте дальше": Исаев после скандала с Арашуковым напомнил о чистке по своему "расстрельному списку"
30 января 2019, 04:24
"Безопасность и благополучие США под угрозой": В Конгрессе заявили о недофинансировании американской армии
Загрузка...
30 января 2019, 01:09
"Эффективный противник с широкими возможностями": Нацразведка США ждет военного нападения России
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередного соглашения с СНГ
30 января 2019, 23:54
"Моё послание Мэй ясно": Глава Евросовета отказал Лондону в пересмотре условий Brexit
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 23:54
Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»
30 января 2019, 23:54
"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обн...
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередно...
30 января 2019, 23:54
Николас Мадуро: В моей смерти прошу винить Трампа и колумбийскую мафию
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезиден...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.