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"Неизлечимо": Украинскому министру подарили сладкие "руины Кремля"
30 января 2019, 23:54 • 88 • Политика
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили на день рождения торт в виде разрушенного Московского Кремля. Внимание к этим "руинам Кремля" привлёк автор блога "Голос Мордора" в Twitter. "Неизлечимо", - комментирует ситуацию он.
Своё сообщение блогер подтвердил фотографиями. На одной из них изображён сам министр Омелян, склонившийся над праздничным угощением.
На второй - сам торт крупным планом. Данное кондитерское изделие представляет собой конструкцию с медведем, играющим на балалайке, сидящим посреди разрушенной резиденции главы российского государства.
Спасская башня, являющаяся для многих самым узнаваемым символом Московского Кремля, изображена на торте рухнувшей. Также обрушившимися и обвалившимися изображены красные стены старинной московской крепости.
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