"Неизлечимо": Украинскому министру подарили сладкие "руины Кремля"

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили на день рождения торт в виде разрушенного Московского Кремля. Внимание к этим "руинам Кремля" привлёк автор блога "Голос Мордора" в Twitter. "Неизлечимо", - комментирует ситуацию он.

Своё сообщение блогер подтвердил фотографиями. На одной из них изображён сам министр Омелян, склонившийся над праздничным угощением.

На второй - сам торт крупным планом. Данное кондитерское изделие представляет собой конструкцию с медведем, играющим на балалайке, сидящим посреди разрушенной резиденции главы российского государства.

Спасская башня, являющаяся для многих самым узнаваемым символом Московского Кремля, изображена на торте рухнувшей. Также обрушившимися и обвалившимися изображены красные стены старинной московской крепости.

"Министру инфраструктуры Украины Омеляну на день рождения подарили вот такой тортик. Эти люди больны на всю голову. Неизлечимо", - пишет "Голос Мордора".