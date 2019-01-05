"Неизбежно": Омелян о перспективе прекращения ж/д сообщения с Россией

Прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией "неизбежно". Об этом журналистам заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам политика, количество поездок украинцев железнодорожным транспортном постепенно сокращается.

"Оно будет прекращено так или иначе - или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", - поведал он в эфире телеканала ZIK.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины передало в кабмин страны предложение о прекращении ж/д сообщения с Российской Федерацией.

Отметим, что в августе 2018 года компания "Укрзализныця" отчиталась о том, что за первое полугодие выручка от российского направления составила 177,58 миллиона гривен. При этом она рассчитывает в 2019 году привлечь заимствования в размере 40 миллиардов гривен.