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"Не имела эффекта и дальше не будет": в Крыму ответили на шпионскую активность Киева

12 февраля 2018, 16:54  •  111 • Политика
Власти Крыма прокомментировали задержание в Симферополе украинского шпиона Константина Давыденко.
Задержание в Крыму украинского шпиона говорит о том, что Киев не может смириться с российским статусом полуострова, заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.
По его словам, подрывная деятельность Украины в Крыму направлена против Черноморского флота России и других российских вооруженных структур в Крыму.
Цеков добавил, что активизация шпионской деятельности Киева в Крыму связана и с предстоящими выборами президента России. Однако подобная работа "до этого не имела эффекта и дальше не будет иметь", отметил он.
В воскресенье, 11 февраля, сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины Константина Давыденко. По данным спецслужбы, он собирал данные о деятельности Росгвардии и ФСБ.
Сергей Цеков дал комментарий РИА Новости.

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