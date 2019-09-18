"Неидеальные санкции" против России: Почему "заезженная пластинка" Европу до добра не доведет

О "неидеальных" рестрикциях украинский министр Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Welt. В качестве примера того, что западные страны не особо жаждут придерживаться санкционной политики, Пристайко привел тот факт, что Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет Nation News.

Кроме того, напомнил он, на это же указывает и настойчивое желание Дональд Трампа снова увидеть Россию в составе G8, а также приглашение президента Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки".

При этом, по словам Пристайко, западные санкции "все-таки наносят вред российской экономике", а это, считает министр, якобы "побуждает" Россию "двигаться в правильном направлении".

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский высказался за сохранение санкций в отношении России, при этом упрекнув западных партнеров в том, что они считают потери от санкционной политики. По словам главы Незалежной, Киев "теряет людей".

"Вы теряете деньги, серьезно? Но, простите, мы теряем людей", - заявил Зеленский, отметив, что пока санкции являются "мощным и действенным оружием" дипломатии, их нужно сохранить.

"Заезженная пластинка" и разорительная политика

Буквально полторы недели назад представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза продлить санкции против России. По словам дипломата, это решение не только деструктивно, но и разорительно для Брюсселя.

Захарова назвала происходящее "заезженной пластинкой". Но фарс, по ее мнению, состоит в том, что о деструктивности и разорительности такой политики говорят уже не только в кулуарах.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции еще на полгода. За такое решение высказались 28 стран - членов ЕС.

Кстати, напомним, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.

А Москве на западные санкции – все равно

Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Федеральной земле Тюрингия Майк Морин считает, что ответные санкции России наносят наибольший ущерб по Германии. При этом он отметил, что восточные немцы хотят нормализации отношений.

"Самое важное - поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией", - заявил он в разговоре с Rheinische Post, подчеркнув, что у Восточной Германии сложились более тесные связи с Москвой, чем у запада ФРГ. При этом он признал, что санкции Евросоюза против России практически не сказываются на Германии.

"Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений", - заключил политик.

И большим странам, и маленьким – одинаково больно всем

В Германии, Франции и ряде других стран уже не раз говорили о том, как проваливается местный бизнес, потеряв выходы на российский рынок. Помимо крупных европейских игроков, в убытке, разумеется, и более мелкие. Но больно, как говорится, одинаково всем.

Так, депутат Скупщины, лидер "Демократического фронта" Милан Кнежевич заявил журналистам, что в настоящее время экономика Черногории потеряла приблизительно два млрд евро. Причиной тому стали антироссийские санкции. Напомним, к ним страна присоединилась пять лет назад.

"Решение Подгорицы поддержать санкции против России в первую очередь сказалось на турпотоке и инвестициях, - отмечает Кнежевич, его цитируют "Известия". – Ведь раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России".

Столкнувшись с такими проблемами в новой, так сказать, действительности, черногорские бизнесмены попали под лавину финансовых проблем. Причем они, естественно, отражаются на экономике всей страны.

О масштабных потерях заявил и представитель чешского бизнеса.

"Российский рынок для нашей страны играл до 2014 года ключевую роль, - говорит директор компании Милан Теплы, его цитирует РИА Новости. - На него поставлялась пятая часть нашей продукции. То, что мы в одночасье лишились его, привело к убыткам в общей сложности на сумму около $6,5 млн".

Он также рассказал, что компания для экспорта закупала уникальное оборудование, чтобы привозить в Россию сыры и иную продукцию в нужных температурах и в "лучших кондициях".

Новые санкции США против России – ни о чем

Но санкционные игры Европы подначивают и США. Напомним, что 19 августа вступил в силу второй пакет антироссийских санкций. Но то, что он оказался совсем бесполезным и никоим образом не скажется в будущем на кредитоспособности России, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства S&P.

Отмечается, что ограничительные меры не затронут кредиты в национальной валюте, то есть в рублях. По этой причине S&P не ожидает каких-то ощутимых изменений в будущей кредитоспособности России.

Второй пакет антироссийских санкций США, вступивший в силу 19 августа, не скажется на кредитоспособности России. Об этом сообщила пресс-служба международного рейтингового агентства S&P.