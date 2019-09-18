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"Неидеальные санкции" против России: Почему "заезженная пластинка" Европу до добра не доведет
18 сентября 2019, 09:09 • 128 • Политика
Страны Запада все чаще уклоняются от соблюдения санкций против России, потому что придерживаться их становится довольно трудно, при этом сами по себе ограничения, по словам главы МИД Украины, довольно "неидеальны". Ранее в МИД РФ указали на то, что санкции - эта "заезженная пластинка" - не доведут до добра Европу. И вот почему.
О "неидеальных" рестрикциях украинский министр Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Welt. В качестве примера того, что западные страны не особо жаждут придерживаться санкционной политики, Пристайко привел тот факт, что Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет Nation News.
Кроме того, напомнил он, на это же указывает и настойчивое желание Дональд Трампа снова увидеть Россию в составе G8, а также приглашение президента Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки".
При этом, по словам Пристайко, западные санкции "все-таки наносят вред российской экономике", а это, считает министр, якобы "побуждает" Россию "двигаться в правильном направлении".
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский высказался за сохранение санкций в отношении России, при этом упрекнув западных партнеров в том, что они считают потери от санкционной политики. По словам главы Незалежной, Киев "теряет людей".
"Вы теряете деньги, серьезно? Но, простите, мы теряем людей", - заявил Зеленский, отметив, что пока санкции являются "мощным и действенным оружием" дипломатии, их нужно сохранить.
"Заезженная пластинка" и разорительная политика
Буквально полторы недели назад представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза продлить санкции против России. По словам дипломата, это решение не только деструктивно, но и разорительно для Брюсселя.
Захарова назвала происходящее "заезженной пластинкой". Но фарс, по ее мнению, состоит в том, что о деструктивности и разорительности такой политики говорят уже не только в кулуарах.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции еще на полгода. За такое решение высказались 28 стран - членов ЕС.
Кстати, напомним, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.
А Москве на западные санкции – все равно
Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Федеральной земле Тюрингия Майк Морин считает, что ответные санкции России наносят наибольший ущерб по Германии. При этом он отметил, что восточные немцы хотят нормализации отношений.
"Самое важное - поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией", - заявил он в разговоре с Rheinische Post, подчеркнув, что у Восточной Германии сложились более тесные связи с Москвой, чем у запада ФРГ. При этом он признал, что санкции Евросоюза против России практически не сказываются на Германии.
"Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений", - заключил политик.
И большим странам, и маленьким – одинаково больно всем
В Германии, Франции и ряде других стран уже не раз говорили о том, как проваливается местный бизнес, потеряв выходы на российский рынок. Помимо крупных европейских игроков, в убытке, разумеется, и более мелкие. Но больно, как говорится, одинаково всем.
Так, депутат Скупщины, лидер "Демократического фронта" Милан Кнежевич заявил журналистам, что в настоящее время экономика Черногории потеряла приблизительно два млрд евро. Причиной тому стали антироссийские санкции. Напомним, к ним страна присоединилась пять лет назад.
"Решение Подгорицы поддержать санкции против России в первую очередь сказалось на турпотоке и инвестициях, - отмечает Кнежевич, его цитируют "Известия". – Ведь раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России".
Столкнувшись с такими проблемами в новой, так сказать, действительности, черногорские бизнесмены попали под лавину финансовых проблем. Причем они, естественно, отражаются на экономике всей страны.
О масштабных потерях заявил и представитель чешского бизнеса.
"Российский рынок для нашей страны играл до 2014 года ключевую роль, - говорит директор компании Милан Теплы, его цитирует РИА Новости. - На него поставлялась пятая часть нашей продукции. То, что мы в одночасье лишились его, привело к убыткам в общей сложности на сумму около $6,5 млн".
Он также рассказал, что компания для экспорта закупала уникальное оборудование, чтобы привозить в Россию сыры и иную продукцию в нужных температурах и в "лучших кондициях".
Новые санкции США против России – ни о чем
Но санкционные игры Европы подначивают и США. Напомним, что 19 августа вступил в силу второй пакет антироссийских санкций. Но то, что он оказался совсем бесполезным и никоим образом не скажется в будущем на кредитоспособности России, сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства S&P.
Отмечается, что ограничительные меры не затронут кредиты в национальной валюте, то есть в рублях. По этой причине S&P не ожидает каких-то ощутимых изменений в будущей кредитоспособности России.
Второй пакет антироссийских санкций США, вступивший в силу 19 августа, не скажется на кредитоспособности России. Об этом сообщила пресс-служба международного рейтингового агентства S&P.
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