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"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выборам в России

09 сентября 2019, 00:54  •  52 • Политика
8 сентября в России единый день выборов. Участки открылись в большинстве регионов, задействованных в процессе. В общей сложности свои голоса за кандидатов на разных уровнях власти отдадут жители 85 регионов страны. Многие эксперты делятся своими прогнозами о результатах голосования. Михаил Делягин не скрывает пессимизма. "Негодование народа слили в канализацию", - считает он.
Эксперт считает, что выборы, которые проходят сегодня, особого или даже реального значения не имеют, поскольку все народное негодование "воровством и предательством власти канализировано по "болотной методичке".
Все превратили в "пляски в стиле "собольэтоживотное" со словами "я имею права нарушать закон, потому что ненавижу эту страну и ее народ". На фоне таких персонажей даже "Медведев и Чубайс выглядят народниками", пишет Михаил Делягин в своем Telegram-канале.
Политик не исключает, что могут быть и некоторые неожиданности во время выборов, но на "значимые позиции" все равно пройдут представители "Единой России", которые шли на выборы как самовыдвиженцы. Так что правящая партия свои позиции все равно сохранит, а вот о "комиков из КПРФ – вытрут ноги". При этом Делягин предлагает обратить внимание на ЛДПР. По его мнению, здесь "может начаться транзит власти".
"Народ, ещё более решительно отодвинутый от политики (что показывает низкая явка), продолжит перегреваться, готовясь к взрыву - или к превращению в перегной", - уверен Михаил Делягин
По его мнению, выборы, которые проходят 8 сентября, являются всего лишь "репетицией событий, которые развернутся в 2021 году", имея в виду грядущие парламентские выборы в России. Но сегодня репетиция обычная, а вот в 2020 году Делягин ожидает "генеральную репетицию", которая может "перерасти в перестройку всей политической системы вплоть до ее нормализации".
"Один умный человек назвал эти выборы финской войной в преддверии Великой Отечественной, но все мы недооцениваем терпение народа и эффективность управленцев, так что это может быть и Халхин-Гол", - резюмирует Михаил Делягин.

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