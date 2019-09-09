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"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выборам в России
09 сентября 2019, 00:54 • 52 • Политика
8 сентября в России единый день выборов. Участки открылись в большинстве регионов, задействованных в процессе. В общей сложности свои голоса за кандидатов на разных уровнях власти отдадут жители 85 регионов страны. Многие эксперты делятся своими прогнозами о результатах голосования. Михаил Делягин не скрывает пессимизма. "Негодование народа слили в канализацию", - считает он.
Эксперт считает, что выборы, которые проходят сегодня, особого или даже реального значения не имеют, поскольку все народное негодование "воровством и предательством власти канализировано по "болотной методичке".
Все превратили в "пляски в стиле "собольэтоживотное" со словами "я имею права нарушать закон, потому что ненавижу эту страну и ее народ". На фоне таких персонажей даже "Медведев и Чубайс выглядят народниками", пишет Михаил Делягин в своем Telegram-канале.
Политик не исключает, что могут быть и некоторые неожиданности во время выборов, но на "значимые позиции" все равно пройдут представители "Единой России", которые шли на выборы как самовыдвиженцы. Так что правящая партия свои позиции все равно сохранит, а вот о "комиков из КПРФ – вытрут ноги". При этом Делягин предлагает обратить внимание на ЛДПР. По его мнению, здесь "может начаться транзит власти".
По его мнению, выборы, которые проходят 8 сентября, являются всего лишь "репетицией событий, которые развернутся в 2021 году", имея в виду грядущие парламентские выборы в России. Но сегодня репетиция обычная, а вот в 2020 году Делягин ожидает "генеральную репетицию", которая может "перерасти в перестройку всей политической системы вплоть до ее нормализации".
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