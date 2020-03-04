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"Негласные правила" Мишустина: Премьер добавил материала для "сенсаций" Bloomberg

04 марта 2020, 18:35  •  83 • Политика
Сегодня стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин уволил одного из высокопоставленных чиновников минздрава. Причиной стал плагиат - заимствования в диссертации. Тем самым премьер снова нарушил так называемые негласные правила, о которых недавно писали в Bloomberg.
Напомним, на днях ИА Bloomberg рассказало о том, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин подстроил всю работу госаппарата "под себя". Таким образом он, не теряя времени даром, как бы ломает устоявшиеся за долгие годы традиции и нарушает "негласные правила", считают журналисты.
Очередным примером такого подхода стало сегодняшнее скандальное увольнение заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, который занимал эту должность последние 7 лет.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, об увольнении с должности попросил сам Краевой, но ранее стало известно, что диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ лишил замминистра степени доктора медицинских наук.
Оказалось, что в диссертации, которую чиновник защитил в 2012 году, были обнаружены "массивные заимствования из трёх источников". Другими словами, научная работа, посвящённая "совершенствованию системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте", оказалась плагиатом.
Напомним, ранее действиям нового премьера дали оценку и российские эксперты.
В частности, политтехнолог Марат Баширов подметил, что Мишустин стал устраивать рабочие встречи "практически на рассвете" - в 9 утра, а вице-премьеров вызывает на совещания по выходным.
А военный корреспондент "КП" Александр Коц назвал ещё одну интересную особенность нового премьера: оказывается, он всегда называет жителей страны не гражданами России, а только "нашими людьми".

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