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"Негде брать сало": Украина закупает продукты у России вопреки собственному запрету - политолог
03 февраля 2022, 21:25 • 52 • Политика
Украина начала закупать продукты у России, несмотря на то что сама некогда запретила бизнесу торговать со "страной-агрессором". Как пояснил политический аналитик Павел Шипилин, политика политикой, а есть людям что-то надо: "Негде брать огурцы и сало".
За год Украина потребляет 140 тысяч тонн гречневой крупы, при этом большую часть этого продукта она приобретает у России, рассказал Шипилин порталу "Народные Новости". Кроме того, страна покупает у русских огурцы и другие овощи.
Аналитик отметил, что причиной этому стала безумная украинская политика. Киев после госпереворота 2014 года отказался от рынка России, хотя на него была завязана практически вся экономика страны, и начал "интегрироваться" в Европу. Однако европейским государствам украинские товары оказались не нужны, а экономические связи с Россией к тому времени уже были разрушены. Теперь страна, которая некогда была житницей СССР, сама закупает продовольствие у соседей.
- рассказал эксперт.
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