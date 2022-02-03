Украина начала закупать продукты у России, несмотря на то что сама некогда запретила бизнесу торговать со "страной-агрессором". Как пояснил политический аналитик Павел Шипилин, политика политикой, а есть людям что-то надо: "Негде брать огурцы и сало".

За год Украина потребляет 140 тысяч тонн гречневой крупы, при этом большую часть этого продукта она приобретает у России, рассказал Шипилин порталу "Народные Новости". Кроме того, страна покупает у русских огурцы и другие овощи.

Аналитик отметил, что причиной этому стала безумная украинская политика. Киев после госпереворота 2014 года отказался от рынка России, хотя на него была завязана практически вся экономика страны, и начал "интегрироваться" в Европу. Однако европейским государствам украинские товары оказались не нужны, а экономические связи с Россией к тому времени уже были разрушены. Теперь страна, которая некогда была житницей СССР, сама закупает продовольствие у соседей.

Конечно, украинский бизнес будет искать тропинки и пути, а деваться-то ему особо некуда. Негде брать гречку с огурцами, негде брать сало. Так будет ещё долго. Украина ещё будет трепыхаться, народ будет разбегаться туда, где всё есть и где всё в порядке с экономикой,

- рассказал эксперт.