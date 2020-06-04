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"Негатив переключился на мэра Москвы": Гнев Путина сконцентрируется к осени - политолог

04 июня 2020, 21:55  •  60 • Политика
Политолог Илья Гращенков в разговоре с Царьградом высказал своё мнение относительно того, о чём расскажет президент Владимир Путин в новом обращении. По мнению эксперта, сейчас негатив переключился на мэра Москвы и губернаторов, однако глава государства вряд ли будет принимать какие-то жёсткие меры сейчас, скорее, гнев Путина сконцентрируется к осени.
По информации источников РБК, президент Владимир Путин должен выступить с новым обращением к нации. Политолог Илья Гращенков в разговоре с Царьградом предположил, о чём на этот раз будет речь главы государства.
"Я думаю, что это очевидно связано с ситуацией локальной победы над коронавирусом и грядущими поправками в Конституцию. Выступление Владимира Путина должно быть связано с тем, что зафиксировано резкое снижение числа заражённых коронавирусом, и это некая локальная, но всё же победа над эпидемией, соответственно, она должна стать предтечей к мобилизации населения на такой позитивной волне к грядущим поправкам в Конституцию, но сначала нас ждёт очередной парад", - отметил Гращенков.
По его мнению, эти темы должны лечь в общую канву неких победных реляций, которые подбодрят население, сформируют позитивное ощущение.
"Всё это впоследствии можно связать с необходимостью поддержать голосование по поправкам, несущее в себе обнуление по срокам для Путина. Потому что перед нами всё ещё маячит угроза второй волны коронакризиса и коронавируса. Соответственно, люди переживают, и как-то нет пока ощущения, что мы вирус победили, поэтому Путин должен, мне кажется, зафиксировать вот этот промежуточный момент, что такая промежуточная победа достигнута, все молодцы и все могут сейчас приободриться на этой волне и почувствовать какие-то позитивные изменения. Деньги какие-то, может быть, будет всё-таки раздавать правительство, соответственно, люди могут как-то попробовать восстановить своё материальное положение, начать искать работу, плюс лето, кто-то на дачу поедет", - сказал политолог.
Но прежде чем все разъедутся, по его словам, очень важным является постановка некой, пусть и промежуточной, но точки в истории с коронавирусом.
"Конечно, сейчас негатив переключился на региональные власти, на губернаторов, на мэра Москвы. Это очевидно. И такое смещение есть. Вопрос в том, насколько Путину правильно сейчас этот негатив ещё подогреть. То есть они пока выступают в роли такой губки, абсорбирующей этот негатив от коронакризиса. Но вместе с тем президент, конечно, должен показывать, что он над схваткой и критиковать губернаторов. Но откровенно выставить их сейчас виновными во всём было бы тоже ошибкой, потому что у нас выборы грядут, в законодательные собрания, губернаторские. Опять-таки, голосование по поправкам, за которые должны губернаторы отвечать", - напомнил Гращенков.
Политолог считает, что если сейчас сделать глав регионов ответственными, то возникнут существенные электоральные риски.
"Поэтому я думаю, что какая-то критика будет, может, даже и в сторону коронавируса, и в сторону масштабной катастрофы в Красноярском крае. То есть будет какое-то заявление о том, что губернаторы должны быть более ответственными перед населением. Но не думаю, что будет какая-то атака на губернаторов, тем более с отставками. Время ещё не пришло. Мне кажется, это такая волна на осень, когда негатив окончательно накопится, тогда отставки ряда губернаторов могут восстановить рейтинг федеральной власти, потому что на них будет, в некотором роде, сорвана злость населения. Но пока я не думаю, что это может стать основной темой в послании. Если косвенно только", - подчеркнул Гращенков.
Политолог, тем не менее, считает, что уже сейчас у населения накопилось много негатива, и единственный законный метод его "канализировать" - пойти и проголосовать против чего-нибудь.
"Поэтому голосование против может идти. Но с другой стороны, здесь вопрос мобилизации протестного голосования. То есть все те, кто против, они с большой долей вероятности просто не придут голосовать против Конституции. То есть они будут настроены против, но это не выльется в какую-то активную жизненную позицию. Поэтому тут стоит дилемма для власти. Если мобилизовать население - вы обязательно приходите, и получить большой процент явки, то вырастет и процент протестного голосования. Если явку не мобилизовывать, наоборот, присушить, естественно, придут, как обычно, те, кто в рамках админресурса нагоняется и процент тех, кто воспринимает выборы всегда как праздник, как какое-то проявление собственной лояльности. Поэтому смотря какой сценарий будет выбран", - пояснил ситуацию политолог.

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