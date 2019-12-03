"Нефтяная революция" Америки подошла к финалу: Bloomberg заявил об ошибке ОПЕК

"В течение многих лет ОПЕК игнорировала рост сланцевой промышленности США и сожалела о своей ошибке, - пишет Bloomberg. - Теперь группа совершает очередную смелую игру с нефтяной революцией Америки".

По мнению автора статьи, "нефтяная революция" Америки подошла к финалу и "золотой век" добычи сланцевой нефти в США окончен.

Издание напоминает о ближайшей встрече министров государств - участников Организации стран - экспортеров нефти. Со ссылкой на знакомых с внутренними дебатами людей автор публикации отмечает, что на этой встрече остро встанет вопрос об американской сланцевой нефти. В том числе будут решать, не уменьшать ли её добычу.

"ОПЕК не одинок", - утверждает издание, указывая на то, что "в целом по отрасли нефтяные трейдеры и руководители компаний считают, что в 2020 году добыча в США вырастет меньше, чем в этом году, и значительно более медленными темпами, чем в 2018 году".

По мнению аналитиков Vitol Group, отмечает Nation News, добыча нефти в Соединённых Штатах с конца 2019 года по декабрь 2020-го вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки. Но стоит напомнить, что с декабря 2018 года по конец 2019-го рост составлял 1,1 миллиона баррелей.

Автор публикации обращает внимание на ещё один момент, предполагая, что "самой большой проблемой для ОПЕК является не американский сланец, а рост добычи в других местах". Например, бразильского и норвежского производства.