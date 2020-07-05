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"Недвусмысленно показать": Авианосцы США отправились к месту военных учений китайцев

05 июля 2020, 01:00  •  61 • В мире
Штаты отправили два авианосца к месту, где проходят военные учения Китая. Территория находится в Южно-Китайском море, вокруг островов возникают споры. Власти США заявили, что этим манёвром хотят "недвусмысленно показать нашим партнёрам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности".
Военные США отправили два авианосца к островам в Южно-Китайском море, где проходят военные учения КНР. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, это самые крупные учения в Южно-Китайском море за последние годы. К месту их проведения решили послать два авианосца - Nimitz и Ronald Reagan.
"Цель состоит в том, чтобы недвусмысленно указать нашим партнёрам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий ударной группой контр-адмирал ВМС США Джордж Уикофф.
Военные США также проведут тренировки и выполнят полёты самолётов с палубы авианосца. При этом место проведения американских учений пока не уточняется. Однако власти США подчёркивают, что это не ответ на манёвры китайских военных.
До этого власти США уже осуждали проведение учений КНР у островов, вокруг которых возникают территориальные споры. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео говорил, что эти действия носят "провокационный характер".

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