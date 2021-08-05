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"Недостоин занимать свой пост": ОПЗЖ перечислила "преступления" Зеленского
05 августа 2021, 21:05 • 222 • Политика
В украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) перечислили "преступления" президента Владимира Зеленского. Поводом для жёсткой критики стал призыв главы государства к жителям Донбасса уехать в Россию. "Недостоин занимать свой пост", - считают в ОПЗЖ.
На сайте партии появилась большая статья, где говорится о дискриминации сограждан Владимиром Зеленским. Такое отношение президента названо "цинично-издевательским" и "абсолютно антигосударственным". Подчёркивается, что президент страны в первый раз заговорил о массовой депортации как о политическом инструменте.
По мнению оппозиционеров, президент Украины попрал конституционные права граждан свой страны. Именно так можно трактовать призыв покинуть родную землю в случае несогласия с позицией политической элиты.
В список "преступлений" Зеленского члены ОПЗЖ внесли ущемление прав этнических русских, а также всего населения, говорящего на русском языке, поддержку разгула радикализма и профашистских организаций, тотальную коррупцию. Но это далеко не всё.
В публикации отмечается, что действующая власть устроила тарифный и медицинский геноцид, целью которого является очистка страны от населения, чтобы оно не мешало "распродавать Украину". Зеленский и его команда реализуют, по мнению ОПЗЖ, "самый худший из возможных сценарий будущего".
"Продемонстрировавший полную политическую несостоятельность, презрение к своим согражданам, растоптавший Конституцию и свободу слова президент Зеленский недостоин занимать свой пост", - подчеркнули в украинской партии.
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