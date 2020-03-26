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"Недостаточно, но всё верно, молодцы": Делягин оценил меры поддержки граждан и бизнеса
26 марта 2020, 14:35 • 81 • Политика
Экономист и политолог Михаил Делягин прокомментировал меры поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором озвучил меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Предложения главы государства прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.
Он целиком и полностью поддержал все озвученные президентом меры. При этом он отметил, что можно было сделать и больше. Например, дать кредит на оборотные средства.
Напомним, что Путин объявил "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%. А компаниям малого и среднего бизнеса даётся шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС. Кроме того, пособие по безработице будет увеличено до 12 130 рублей. В Госдуме уже сообщили, что готовы принять в приоритетном порядке законодательные меры для реализации предложений главы государства.
Фото: скриншот Twitter/@delyagin
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