"Недостаточно, но всё верно, молодцы": Делягин оценил меры поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором озвучил меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Предложения главы государства прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.

Он целиком и полностью поддержал все озвученные президентом меры. При этом он отметил, что можно было сделать и больше. Например, дать кредит на оборотные средства.

Но всё верно. Молодцы. Заслуга Мишустина, - пишет Делягин на своей странице в Twitter.

Напомним, что Путин объявил "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%. А компаниям малого и среднего бизнеса даётся шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС. Кроме того, пособие по безработице будет увеличено до 12 130 рублей. В Госдуме уже сообщили, что готовы принять в приоритетном порядке законодательные меры для реализации предложений главы государства.

Фото: скриншот Twitter/@delyagin