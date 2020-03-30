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"Недостатка в медиках быть не должно!": Путин велел обучить весь медперсонал работе с ИВЛ

30 марта 2020, 20:35  •  26 • Политика
Путин заявил, что надо провести дополнительное обучение врачей для работы с ИВЛ. "Кадрового недостатка в медиках быть не должно", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин поручил провести дополнительное обучение врачей для работы с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Глава государства подчеркнул, что кадрового недостатка в медиках быть не должно.
Стоит отметить, что аппараты ИВЛ являются одним из главных средств поддержки пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме. Нехватка соответствующих аппаратов в Европе привела к огромному числу летальных исходов среди заражённых коронавирусом.
Также Путин дал указание развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях.
Напомним также, что для сдерживания распространения коронавируса в России объявлена нерабочая неделя. Гражданам настоятельно рекомендуется не покидать домов за исключением крайней необходимости. Москва и Подмосковье и вовсе ушли на всеобщий режим самоизоляции.

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