"Недостатка в медиках быть не должно!": Путин велел обучить весь медперсонал работе с ИВЛ

Президент России Владимир Путин поручил провести дополнительное обучение врачей для работы с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Глава государства подчеркнул, что кадрового недостатка в медиках быть не должно.

Стоит отметить, что аппараты ИВЛ являются одним из главных средств поддержки пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме. Нехватка соответствующих аппаратов в Европе привела к огромному числу летальных исходов среди заражённых коронавирусом.

Также Путин дал указание развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях.

Напомним также, что для сдерживания распространения коронавируса в России объявлена нерабочая неделя. Гражданам настоятельно рекомендуется не покидать домов за исключением крайней необходимости. Москва и Подмосковье и вовсе ушли на всеобщий режим самоизоляции.