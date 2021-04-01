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"Недопустимые, лживые, неприличные": Захарова попросила ЕС отказаться от негатива про "Спутник V"

01 апреля 2021, 20:40  •  19 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила ЕС отказаться от негатива про "Спутник V". Обнародованные ранее заявления ЕС о российской вакцине она назвала "недопустимыми, лживыми, неприличными".
В ходе брифинга Захарова отметила, что в ЕС тиражируется негативная информация о "Спутнике V", но в России рассчитывают на отказ от подобных заявлений. Дипломат выразила надежду, что руководство Евросоюза осознаёт свою ответственность за жизнь и здоровье своих граждан, ведь пандемия продолжается.
"Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза <…> от подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений будет отходить", - произнесла представитель МИД.
Мария Захарова подчеркнула, что Россия не навязывает свою вакцину, не принуждает её использовать, но готова взаимодействовать с другими странами. Производственные мощности ограничены, но ни о каком "вакцинном национализме" речи не идёт. Более того, РФ старается дать возможность получить "Спутник V" всем, кому это необходимо, вне зависимости от региона мира.
Напомним, одним из негативных высказываний о "Спутнике V" было заявление исполняющего обязанности посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса. Он заявил, что российская вакцина не нужна, потому что есть другие, и потребовал не включать её в ковид-паспорт.

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