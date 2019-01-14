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"Недопустимое повышение тона": В Германии политики раскритиковали угрозы США из-за "Северного потока-2"

14 января 2019, 07:39  •  137 • Политика
Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2", сообщает журнал Spiegel. "Недопустимое повышение тона", - отмечают политики в ответ на письма с "ясной политикой США" от Гренелла.
Напомним, ранее сообщалось, что официальный представитель американской стороны, а именно — посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что со стороны его государства будут принимать довольно-таки радикальные меры в виде санкций в адрес тех компаний, которые участвуют в поддержке "Северного потока-2". В частности, Bild сообщал, что Гренелл разослал подробные письма на эту тему, которые нужно воспринимать "не как угрозу, а как ясное выражение политики США".
Заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, а также ряд других значимых политиков - заместитель главы СДПГ Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт - высказались по этому поводу.
"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — раскритиковал письма Гренелла Де Мази. И добавил, что вообще-то, если быть честными, то такие санкции в отношении компаний из ФРГ входят в противоречие с нормами международного права.
"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" — написал Штегнер в своем микроблоге Twitter.
Юрген Хардт, в свою очередь, призвал правительство ФРГ выразить протест в ответ на "недопустимое и одностороннее повышение тона".
Позже издание Handelsblatt со ссылкой на источники сообщило, что компании, получившие письма, обратились в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, как реагировать на подобные угрозы. Как сообщает издание, пока в ведомстве порекомендовали воздержаться от какого-либо ответа. По информации источника, в МИД такие письма расценивают как "серьезные провокации".

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