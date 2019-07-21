"Недопустимое поведение": Зампред правительства Сахалинской области за сутки лишился работы

В Сахалине уволили после драки в кафе уволили заместителя председателя правительства области Кирилла Подберезного. Информацией поделились в пресс-службе Сахалинской области.

Отмечается, что соответствующее решение принял лично глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что продемонстрированное Подберезным поведение недопустимо для членов правительства Сахалинской области.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу 21 июля зампред правительства Сахалинской области устроил драку в кафе "Сохо". Местные СМИ опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой видно, как чиновник сталкивает мужчину со стола, а затем пытается его ударить, затем участников драки разнимают присутствующие в заведении.

Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин дал личное указание чиновникам всех уровней исключить чванство и хамство в отношении сограждан.