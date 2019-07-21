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"Недопустимое поведение": Зампред правительства Сахалинской области за сутки лишился работы

21 июля 2019, 14:39  •  55 • Политика
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе. "Такое поведение недопустимо для членов правительства Сахалинской области", - заявил глава региона.
В Сахалине уволили после драки в кафе уволили заместителя председателя правительства области Кирилла Подберезного. Информацией поделились в пресс-службе Сахалинской области.
Отмечается, что соответствующее решение принял лично глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что продемонстрированное Подберезным поведение недопустимо для членов правительства Сахалинской области.
Ранее стало известно, что в ночь на субботу 21 июля зампред правительства Сахалинской области устроил драку в кафе "Сохо". Местные СМИ опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой видно, как чиновник сталкивает мужчину со стола, а затем пытается его ударить, затем участников драки разнимают присутствующие в заведении.
Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин дал личное указание чиновникам всех уровней исключить чванство и хамство в отношении сограждан.

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