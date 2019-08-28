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"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
28 августа 2019, 19:09 • 252 • В мире
Пользователи Твиттер возмутились заявлением президента Грузии Саломе Зурбишвили по поводу возобновлении диалога с Россией. В Сети пользователи вернули ее на землю, завив, что грузинские политики вовсе обнаглели. "Недопринудили... Пожалели, наглецов", - написал Тунгус.
Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
В ответ на заявление грузинского лидера на странице в Twitter ответил сенатор Алексей Пушков. Российский политик отметил, что в отличие от постулатов Зурабишвили, "возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма".
"Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии", - подчеркнул он.
Подписчики Пушкова были более категоричны, некоторые сочли, что грузинский лидер ведет себ крайне вызывающе и нагло.
"Она не ошибается - она обнаглела", - убеждена May_Lilas.
"Тактика Зурабишвили "Россия должна..." - чисто госдеповский подход", - подчеркнул Валерий.
С аналогичным мнением о США выступил блогер под ником "Голос мордора", Саломе не понимает, что позиция России неизменна, говорится в его сообщении.
"А вот Грузия, меняет позиции по каждому щелчку пальцев своего заокеанского партнёра", - отметил он.
скриншот twitter.com/spacelordrock
"Недопринудили... Пожалели, наглецов", - иронично подчеркнул пользователь под ником Тунгус.
Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
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