"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю

Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

В ответ на заявление грузинского лидера на странице в Twitter ответил сенатор Алексей Пушков. Российский политик отметил, что в отличие от постулатов Зурабишвили, "возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма".

"Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии", - подчеркнул он.

Подписчики Пушкова были более категоричны, некоторые сочли, что грузинский лидер ведет себ крайне вызывающе и нагло.

"Она не ошибается - она обнаглела", - убеждена May_Lilas.

"Тактика Зурабишвили "Россия должна..." - чисто госдеповский подход", - подчеркнул Валерий.

С аналогичным мнением о США выступил блогер под ником "Голос мордора", Саломе не понимает, что позиция России неизменна, говорится в его сообщении.

"А вот Грузия, меняет позиции по каждому щелчку пальцев своего заокеанского партнёра", - отметил он.

скриншот twitter.com/spacelordrock

"Недопринудили... Пожалели, наглецов", - иронично подчеркнул пользователь под ником Тунгус.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.