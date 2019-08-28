Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Болтон провёл встречу с врио главы СБУ
"Дикая идея": Пушков предложил Волкеру, связавшему G8 с отказом от Кры...
Кризис трёх Б – Британия, Борис, Brexit
Медведев заставит при четырехдневке работать 6 дней в неделю: Делягин о перспект...
Главная / В мире

"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю

28 августа 2019, 19:09  •  252 • В мире
Пользователи Твиттер возмутились заявлением президента Грузии Саломе Зурбишвили по поводу возобновлении диалога с Россией. В Сети пользователи вернули ее на землю, завив, что грузинские политики вовсе обнаглели. "Недопринудили... Пожалели, наглецов", - написал Тунгус.
Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии. Об этом в интервью Euronews заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
В ответ на заявление грузинского лидера на странице в Twitter ответил сенатор Алексей Пушков. Российский политик отметил, что в отличие от постулатов Зурабишвили, "возобновление диалога зависит не от Москвы, а от сдвига в Тбилиси в сторону большего реализма".
"Москва и так проявила выдержку, отказавшись от санкций в отношении грузинского вина и другой продукции. Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии", - подчеркнул он.
Подписчики Пушкова были более категоричны, некоторые сочли, что грузинский лидер ведет себ крайне вызывающе и нагло.
"Она не ошибается - она обнаглела", - убеждена May_Lilas.
"Тактика Зурабишвили "Россия должна..." - чисто госдеповский подход", - подчеркнул Валерий.
С аналогичным мнением о США выступил блогер под ником "Голос мордора", Саломе не понимает, что позиция России неизменна, говорится в его сообщении.
"А вот Грузия, меняет позиции по каждому щелчку пальцев своего заокеанского партнёра", - отметил он.
скриншот twitter.com/spacelordrock
"Недопринудили... Пожалели, наглецов", - иронично подчеркнул пользователь под ником Тунгус.
Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году по инициативе Тбилиси, когда Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



252
Источник
Похожие новости
28 августа 2019, 09:09
Бессрочная война: в США предложили переключиться с Афганистана на «угрозы» со стороны России и Китая
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
27 августа 2019, 23:24
Военное сотрудничество, Сирия и «Турецкий поток»: о чём говорили Путин и Эрдоган во время переговоров на полях МАКС-2019
28 августа 2019, 09:24
Двоим отказано, третий ждет: Сенаторы США продолжают жаловаться на проблемы с российскими визами
28 августа 2019, 02:39
«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией
28 августа 2019, 12:39
Смогли немного сэкономить: Пентагон дал "добро" на продолжение строительства "стены Трампа"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "поли...
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели...
28 августа 2019, 09:24
"Эти "мрii" оставьте обслуге": Волкер поставил ультиматум России ...
28 августа 2019, 06:09
"Очень сложно переоценить значение этих слов": Посол Франции сделал неожида...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.