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"Недальновидно": В Польше испугались "сближения Европы и России"
09 августа 2019, 10:24 • 112 • Политика
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией. В частности, замминистра МИД республики отметил, что политика, направленная на разморозку отношений, недальновидна.
О том, что сейчас Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству "Рейтер" заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Он говорит, что если в Европе хотят как-то улучшить отношения с Москвой, то это "недальновидно".
"Некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, - цитирует агентство собеседника. - Но если это так, то их политика недальновидна".
Он отметил, что если в действительности отношения между Москвой наладятся, то тогда Европа может дать ей "уйти от ответа за Крым", что якобы "создаст опасный прецедент".
Дипломат высказал сожаления, что несмотря на все попытки и ограничения, которые предпринимали европейские партнеры, Россия не отступила от "агрессивной политики".
Напомним, что отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, а Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.
Крым вошел в состав России на законных основаниях в результате референдума.
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