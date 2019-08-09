"Недальновидно": В Польше испугались "сближения Европы и России"

О том, что сейчас Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству "Рейтер" заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. Он говорит, что если в Европе хотят как-то улучшить отношения с Москвой, то это "недальновидно".

"Некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, - цитирует агентство собеседника. - Но если это так, то их политика недальновидна".

Он отметил, что если в действительности отношения между Москвой наладятся, то тогда Европа может дать ей "уйти от ответа за Крым", что якобы "создаст опасный прецедент".

Дипломат высказал сожаления, что несмотря на все попытки и ограничения, которые предпринимали европейские партнеры, Россия не отступила от "агрессивной политики".

Напомним, что отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, а Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.

Крым вошел в состав России на законных основаниях в результате референдума.