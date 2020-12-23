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"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию

23 декабря 2020, 08:55  •  415 • Политика
Месть Китая, который продолжительное время ведёт торговую войну с Австралией, может разорить эту страну, но при этом обогатить Россию. В Канберре возмущаются: "Нечестно!"
Австралийские власти возмущены тем, что Китай запретил ввоз угля. Пекин объяснил свои действия тем, что пытается снизить вред, который наносит экологии китайская промышленность, однако австралийцы уверены, что это месть КНР за нападки на технологических гигантов из Поднебесной.
Дело в том, что между Пекином и Канберрой уже давно продолжается торговая война. Австралия, которая является близкой союзницей США и повторяет все действия американцев, попыталась выдавить со своего рынка китайских гигантов Huawei и ZTE. Китай в ответ запретил ввоз перерабатываемых отходов, спровоцировав в Австралии мусорный кризис. Теперь очередь дошла до угля.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже обвинил китайских партнёров в дискриминации и нарушении принципов свободной торговли. Примечательно, что торговая война двух стран может оказаться на руку Москве, если российским угольщикам удастся занять освободившуюся нишу на китайском рынке, пишет РИА Новости.
Отметим, что китайское "эмбарго" может весьма сильно ударить по экономике Австралии. КНР является вторым по величине рынком для сбыта австралийского угля после Японии.
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