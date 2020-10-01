"Нечего с нами бодаться": Эксперт объяснил, зачем турки устроили "показательную" войну на Кавказе

Саркис Цатурян в беседе с Царьградом прокомментировал очередное обострение отношений Турции и России. Он заявил, что своим участием в карабахском конфликте турки, по сути, "прямо угрожают России, заявляя о том, что пути России и Турции в Сирии и Ливии разошлись".

И вот, мол, мы вам, русским, устроили эту новую войну, в Закавказье, для того чтобы дать понять, что нечего с нами бодаться в Сирии и Ливии. То есть посыл примерно такой. Поэтому они будут пытаться всячески нагнетать. В том числе и для того, чтобы отвлекаться от внутренних проблем.

По словам эксперта, Турция сейчас переживает не лучшие времена во всех отношениях. Страна сталкивается с тяжёлыми последствиями карантина, введённого для борьбы с COVID-19. Сложная ситуация и на валютном рынке Турции - валютные поступления в страну сокращаются. Запас валюты в Турции также сокращается.

"И для того, чтобы сместить акцент с внутренних проблем на внешние, они ищут любой повод для нагнетания истерии", - пояснил Цатурян.

Он подчеркнул, что в данном случае турецкая сторона "ведёт себя крайне неблагодарно и некрасиво".

Напомним, ранее турецкая газета Milliyet сообщала, что 28 сентября российские самолёты, получившие название "Огненный орёл", пролетели близко от жилых домов в Анталье.

В результате выяснилось, что самолёты были отправлены для тушения лесных пожаров, чёткого маршрута у них не было. Пилоты получили разрешение снизиться с 4000 до 1500 футов. Но из-за задержки в переводе произошло недопонимание с диспетчерской службой. В результате российские пилоты резко снизили высоту и пошли на посадку. Со второго раза они зашли на посадку по правильной траектории.