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"Нечего с нами бодаться": Эксперт объяснил, зачем турки устроили "показательную" войну на Кавказе

01 октября 2020, 22:30  •  92 • Политика
На днях турецкие СМИ написали, что русские пилоты, тушившие лесные пожары близ Антальи, подлетали слишком близко к городу и пугали мирных граждан. Главный редактор ИА "Реалист" Саркис Цатурян уверен, что таким непрямым образом Турция намекает России: "Нечего с нами бодаться". И даже войну на Кавказе устроила с той же показательной целью.
Саркис Цатурян в беседе с Царьградом прокомментировал очередное обострение отношений Турции и России. Он заявил, что своим участием в карабахском конфликте турки, по сути, "прямо угрожают России, заявляя о том, что пути России и Турции в Сирии и Ливии разошлись".
И вот, мол, мы вам, русским, устроили эту новую войну, в Закавказье, для того чтобы дать понять, что нечего с нами бодаться в Сирии и Ливии. То есть посыл примерно такой. Поэтому они будут пытаться всячески нагнетать. В том числе и для того, чтобы отвлекаться от внутренних проблем.
По словам эксперта, Турция сейчас переживает не лучшие времена во всех отношениях. Страна сталкивается с тяжёлыми последствиями карантина, введённого для борьбы с COVID-19. Сложная ситуация и на валютном рынке Турции - валютные поступления в страну сокращаются. Запас валюты в Турции также сокращается.
"И для того, чтобы сместить акцент с внутренних проблем на внешние, они ищут любой повод для нагнетания истерии", - пояснил Цатурян.
Он подчеркнул, что в данном случае турецкая сторона "ведёт себя крайне неблагодарно и некрасиво".
Напомним, ранее турецкая газета Milliyet сообщала, что 28 сентября российские самолёты, получившие название "Огненный орёл", пролетели близко от жилых домов в Анталье.
В результате выяснилось, что самолёты были отправлены для тушения лесных пожаров, чёткого маршрута у них не было. Пилоты получили разрешение снизиться с 4000 до 1500 футов. Но из-за задержки в переводе произошло недопонимание с диспетчерской службой. В результате российские пилоты резко снизили высоту и пошли на посадку. Со второго раза они зашли на посадку по правильной траектории.

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