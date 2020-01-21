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"Нечего пичкать людей своей глупостью": Поклонская жёстко осадила раскритиковавшую маткапитал Водонаеву
21 января 2020, 14:54 • 119 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание Алёны Водонаевой и заявила о "большой ошибке", которую допускают СМИ в связи с подобными "звёздами". "Нечего пичкать людей своей глупостью", - жёстко осадила парламентарий саму Водонаеву, раскритиковавшую маткапитал. Поклонская же напомнила о других проблемах и героях, существующих в России.
Напомним, ранее телеведущая и блогер Алёна Водонаева резко раскритиковала у себя на странице в соцсети маткапитал и предложения по этой программе поддержке семей с детьми, озвученные президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала и само высказывание Водонаевой, и шумиху, поднятую вокруг него. Парламентарий напомнила, что "есть специальные телешоу для дам с большими губами".
"Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности, - высказала своё мнение депутат у себя в личном телеграм-канале. - Всё, что они умеют, - устраивать склоки и оскорблять других".
По мнению Поклонской, подтверждение тому и высказывание Водонаевой о выплатах по маткапиталу. Парламентарий обрушилась при этом с критикой в адрес не только самой телеведущей, но и СМИ, которые посвятили "таким "звёздам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им ещё больший пиар". Поклонская уверена, что это "большая ошибка", и напомнила, что в России существуют и другие проблемы и герои, которым как раз и стоит уделять эфирное время, а не тем, кто унижает и оскорбляет достоинство граждан нашей страны..
"Нечего пичкать людей своей глупостью", - жёстко осадила парламентарий саму Водонаеву, раскритиковавшую маткапитал, напомнив о том, что деньги, выделенные по данной программе, "не потратишь на водку и веселье", их "даже нельзя обналичить". "Это помощь семье", - объяснила Поклонская, приведя в пример возможность покупки жилья при помощи материнского каптала.
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