Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
"Наследникам Ходорковского закрыли путь во власть": Почему олигарх нед...
Не сторговались?
Две ракеты: Иран рассказал об ударе по украинскому Boeing
Главная / Политика

"Нечего пичкать людей своей глупостью": Поклонская жёстко осадила раскритиковавшую маткапитал Водонаеву

21 января 2020, 14:54  •  119 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание Алёны Водонаевой и заявила о "большой ошибке", которую допускают СМИ в связи с подобными "звёздами". "Нечего пичкать людей своей глупостью", - жёстко осадила парламентарий саму Водонаеву, раскритиковавшую маткапитал. Поклонская же напомнила о других проблемах и героях, существующих в России.
Напомним, ранее телеведущая и блогер Алёна Водонаева резко раскритиковала у себя на странице в соцсети маткапитал и предложения по этой программе поддержке семей с детьми, озвученные президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала и само высказывание Водонаевой, и шумиху, поднятую вокруг него. Парламентарий напомнила, что "есть специальные телешоу для дам с большими губами".
"Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности, - высказала своё мнение депутат у себя в личном телеграм-канале. - Всё, что они умеют, - устраивать склоки и оскорблять других".
По мнению Поклонской, подтверждение тому и высказывание Водонаевой о выплатах по маткапиталу. Парламентарий обрушилась при этом с критикой в адрес не только самой телеведущей, но и СМИ, которые посвятили "таким "звёздам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им ещё больший пиар". Поклонская уверена, что это "большая ошибка", и напомнила, что в России существуют и другие проблемы и герои, которым как раз и стоит уделять эфирное время, а не тем, кто унижает и оскорбляет достоинство граждан нашей страны..
"Нечего пичкать людей своей глупостью", - жёстко осадила парламентарий саму Водонаеву, раскритиковавшую маткапитал, напомнив о том, что деньги, выделенные по данной программе, "не потратишь на водку и веселье", их "даже нельзя обналичить". "Это помощь семье", - объяснила Поклонская, приведя в пример возможность покупки жилья при помощи материнского каптала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 19:24
Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной
21 января 2020, 14:54
"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и страшную из войн"
21 января 2020, 14:54
Путин "точно попал в цель": Косачев обрисовал интересующую Запад Россию
21 января 2020, 01:54
Со скоростью Думы: поправки в Конституцию могут принять к концу февраля
21 января 2020, 14:54
"Нечего пичкать людей своей глупостью": Поклонская жёстко осадила раскритиковавшую маткапитал Водонаеву
21 января 2020, 11:39
"Русские долго запрягают, но быстро едут": Журналист сравнил изменения Конституции с поговоркой
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
21 января 2020, 05:09
Лукашенко судорожно ищет способы избежать реальной интеграции (Руслан Осташко)
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 11:39
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 19:09
Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
20 января 2020, 16:09
Прогноз, который один раз уже полностью сбылся. Кто войдёт в новое правительство Мишустина — список
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
17 января 2020, 10:09
Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.