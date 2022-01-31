"Небывалые" санкции против России могут привести к закату гегемонии США - NI

"Небывалые" санкции против России, которые сегодня активно обсуждают в Вашингтоне, не станут "серебряной пулей" для Москвы. Наоборот, они могут укрепить Россию за счёт более тесного сотрудничества с Китаем и привести к закату мировой гегемонии США, пишет NI.

Такое мнение озвучил профессор международных отношений Военной академии США в Вест-Пойнте доктор Роберт Персон. Он обратил внимание, что, как показал предыдущий опыт, санкции - это двустороннее оружие. Они бьют не только по России, но и по Западу.

А такие радикальные меры, как ограничение русского экспорта или отключение России от SWIFT, может иметь гораздо более серьёзные и долгоиграющие последствия, считает Персон.

По словам эксперта, если США попытаются отключить Россию от международной банковской системы, это подтолкнёт Москву к переходу на русскую Систему передачи финансовых сообщений или на китайскую CBIBPS. Такой шаг усилит влияние Москвы и ослабит влияние США, так как все неугодные американскому режиму страны начнут пользоваться этими инструментами, чтобы обойти западные санкции, пишет discover24.ru со ссылкой на National interest.

Персон отметил, что сегодня не только противники Америки, но и некоторые её союзники говорят о необходимости создания альтернативы SWIFT.

Не имея возможности переводить доллары для расчётов по сделкам, движение к дедолларизации международной торговли будет набирать обороты,

- считает эксперт.



В конечном итоге "небывалые санкции" против России могут привести к разрушению глобальной экономической системы, во главе которой стоит Америка.