"Небольшую мину могли сбросить". Ветеран о попытке покушения на Путина и Шойгу

На вероятном пути следования катера Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу был заложен макет мины - инцидент якобы произошел в июле 2018 года, ровно перед парадом ВМФ России. С таким заявлением выступил капитан 3-го ранга Максим Климов. Более того, в сообщении уточнялось, что макет этой мины до сих пор находится в той же точке - правда, "верх" сорвало, тогда как "низ" (сам якорь) так и лежит на месте постановки". Царьград беседует с экспертами, чтобы понять, насколько оправдано сказанное.

Сопредседатель союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов полагает, что макет мины действительно можно было сбросить ночью, пока никто не видит. Но днем это сделать было бы если не невозможно, то затруднительно. Разве что в заблуждение ввели простых очевидцев, но уж точно не специалистов их охраны президента и министра.

"Поставить можно. Я в этом тоже уверен. Потому что небольшую мину небольших размеров, пройти ночью на катере, на разрешенном там, да сбросить аккуратненько там... - размышляет наш собеседник. - А теперь встает следующий вопрос. Если они делали днем, то они не думали, что они могут быть задержаны, что к ним могут быть применены какие-нибудь санкции, что они могут даже сесть даже за такие дела".

Блытов полагает, что мы имеем дело просто с попыткой "сделать себе паблисити", как говорят за рубежом. А, может быть, мы как раз и имеем дело с вбросом из-за рубежа.

"Взяли специально, посмотреть реакцию, а что будет. У них же есть желание раскачать нашу лодку там. Так, чтобы она ко дну пошла, на всякий случай".

Или совсем просто, мы читаем сообщения человека, который не в себе, продолжает эксперт... Или же просто проспорил этот пост:

"Может, на ящик водки поспорил, или коньяка там. В конечном итоге, чтобы выиграть, взял, опубликовал. Может быть, ничего и не ставил".

В целом же Блытов сомневается, что текст о покушении писал офицер.

"Сильно сомневаюсь, что он какой-то офицер, и то, что это его реальное имя и фамилия. Это, скорее всего, псевдоним какой-то, он под этим именем пишет, и никакой он не офицер".