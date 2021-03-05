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"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"

05 марта 2021, 11:25  •  811 • Политика
"Небольшой подзатыльник" ВСУ обеспечил спокойную ночь в Донбассе, сообщил репортёр Андрей Руденко. "А представьте, если хорошо по зубам получат?" - спросил он и сразу же дал ответ.
По словам Руденко, ВСУ после "небольшого подзатыльника" провели прошедшую ночь в Донбассе довольно смирно. С трёх часов ночи было зафиксировано всего одно нарушение, "и то стрелковым".
"А представьте, если хорошо по зубам получат?" - спросил Руденко, сразу же уточнив, что, вероятно, украинцы тогда "бросят затею с войной".
"И поедут в Европу туалеты мыть да на огородах у панов работать!" - уточнил он.
По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, этой ночью нарушение со стороны ВСУ было зарегистрировано только одно - в 7:55 утра на направлении Дзержинск - Горловка. Украинские боевики применили стрелковое оружие и снайперское вооружение.

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