Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Главная / В мире

"Неблагонадёжен!": Норвежец перестал быть военным из-за седьмой воды на киселе из России

30 ноября 2020, 21:00  •  50 • В мире
Норвежский солдат Мартин Якобсен перестал быть военным из-за седьмой воды на киселе - дальних родственников, живущих в России. "Неблагонадёжен!" - такой вердикт вынесло его руководство.
Якобсен начал служить в январе, а закончил уже в апреле. В середине весны в Норвегии стали действовать новые правила для служащих армии. Форму и оружие не имеют права носить те, у кого есть связи с другими странами. Особенно если речь идёт о государствах, потенциально представляющих угрозу Норвегии и НАТО.
"Наблагонадёжен!" - такой вердикт вынесло ему военное руководство. Молодой человек признался: ему ужасно обидно, чувствует, будто его заранее обвинили в государственной измене.
Причиной стала седьмая вода на киселе - родственники матери, живущие в России. Да и сама мать Мартина - русская, но уже больше 20 лет живёт в Норвегии. Якобсен всю жизнь считал себя истинным норвежцем и патриотом, сообщает портал NRK. В России он был всего дважды: первый раз, когда ему было два года, второй - в 17 лет.
История Мартина Якобсена не уникальная. С 2016 года около 700 новобранцев выгнали из норвежской армии, так как они не прошли проверку на благонадёжность. Примечателен тот факт, что сама проверка начинается уже после того, как молодые люди начали служить и им доверили оружие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
29 ноября 2020, 22:55
«Президент оказался между двух огней»: к чему могут привести протесты во Франции из-за законопроекта о правоохранителях
29 ноября 2020, 22:05
Вирусно-экономический кризис отбросил Италию на десятилетия назад
30 ноября 2020, 11:50
Сорос требует от Брюсселя противостоять Венгрии и Польше
30 ноября 2020, 09:55
«Сидишь и понимаешь — ты отсюда не выберешься никогда»: журналистка Юлия Юзик об иранской тюрьме и обвинениях в шпионаже
30 ноября 2020, 02:35
«Политика Тегерана станет жёстче»: к каким последствиям может привести убийство иранского учёного Фахризаде
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших ...
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе ...
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2020, 00:00
"Эээ, при чём тут Берлин?": Сверхзабота Германии о Навальном обескуражила даже либералов
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
25 ноября 2020, 20:55
Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ
24 ноября 2020, 18:20
Главного организатора цветных революций арестовали в США. ФБР допрашивает Сороса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.