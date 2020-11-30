"Неблагонадёжен!": Норвежец перестал быть военным из-за седьмой воды на киселе из России

Якобсен начал служить в январе, а закончил уже в апреле. В середине весны в Норвегии стали действовать новые правила для служащих армии. Форму и оружие не имеют права носить те, у кого есть связи с другими странами. Особенно если речь идёт о государствах, потенциально представляющих угрозу Норвегии и НАТО.

"Наблагонадёжен!" - такой вердикт вынесло ему военное руководство. Молодой человек признался: ему ужасно обидно, чувствует, будто его заранее обвинили в государственной измене.

Причиной стала седьмая вода на киселе - родственники матери, живущие в России. Да и сама мать Мартина - русская, но уже больше 20 лет живёт в Норвегии. Якобсен всю жизнь считал себя истинным норвежцем и патриотом, сообщает портал NRK. В России он был всего дважды: первый раз, когда ему было два года, второй - в 17 лет.

История Мартина Якобсена не уникальная. С 2016 года около 700 новобранцев выгнали из норвежской армии, так как они не прошли проверку на благонадёжность. Примечателен тот факт, что сама проверка начинается уже после того, как молодые люди начали служить и им доверили оружие.