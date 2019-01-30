"Небезразлично": Путин намекнул на интерес России к выборам в молдавский парламент

Российский лидер Владимир Путин отметил, что России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдавии на грядущих выборах. Так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие отношений двух стран. "Небезразлично", - отметил Путин.

Стало известно, что президент России Владимир Путин заявил, что от того, каким будет новый состав парламента Молдавии, зависит дальнейшее развитие отношений России и республики.

"Нам, конечно, в России небезразлично, как будет сформирован парламент Молдовы, - заявил российский лидер. - Парламент формирует правительство страны и от него зависит в значительной степени, как будут дальше развиваться наши отношения".

Напомним, ранее сообщалось, что график главы российского государства предполагает ряд встреч. Так, был вброс сообщений, что якобы Путин должен был быть на "оздоровительных процедурах".

Но слухи разбились о правдивые факты — сегодня, 30 января, у российского лидера была запланирована встреча с молдавским коллегой. Как отмечали в Кремле, главы государств планируют обсудить ряд региональных вопросов.