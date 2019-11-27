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"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины

27 ноября 2019, 08:54  •  252 • Политика
Украинский политик и юрист Елена Лукаш расследовала, как составлялся список "Небесной сотни". И обнаружила, что документ - фактически фальшивка. "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя", - заявила Лукаш.
В списке "Небесной сотни", состоящий из фамилий погибших на Майдане людей, вдруг обнаружились те, которых в перечне быть не должно. "Несостыковку" обнаружила украинский юрист и политик Елена Лукаш, рассказывает rambler.ru.
Елена провела тщательное расследование, собирая информацию по крупицам. В итоге она разглядела в списке "Небесной сотни" четыре группы людей. В первой были те, кто участвовал в массовых протестах, однако погибли не из-за действий украинских силовиков. Например, Ольга Бура, умершая от аллергии после укола лидокаина. Или скончавшиеся от болезней сердца Зураб Хурция и Антонина Дворянец, а также погибший во время пьяной драки Вячеслав Ворон.
Три человека из списка вообще умерли не в Киеве, ещё трое - точно скончались в Донбассе, один - в Черновецкой области. Они вошли во вторую группу.
В третьей группе Елена собрала восемь фамилий умерших от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. А в четвертой - имена 69 человек, действительно погибших на Майдане от огнестрельных ранений. Однако орудие убийства в их случае либо невозможно было определить, либо оно официально не значилось на вооружении украинских силовиков, отмечает rambler.ru.
В украинском издании Лукаш написала, что решила обнародовать данные своего расследования в связи с огромной общественной значимостью этого вопроса. "Не мифы о Майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для родных и близких погибших, - написала она. - Но его не было, и вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя".

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