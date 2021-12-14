"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН

Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности. Сатановский выразился менее политкорректно. "Небензя своё дело знает, но суть была именно такова", - добавил эксперт.

Россия наложила вето на проект резолюции ООН, связывающей вопросы климата и безопасности. Экономист и политолог Евгений Сатановский назвал документ маразматическим и отметил хорошую работу постпреда России в ООН.

Речь идёт о резолюции, которую внесла Ирландия, не согласовав её предварительно со всеми членами Совбеза ООН. Инициатива увязывает конфликты в мире с изменениями климата и предлагает бороться именно с последними.

Как красиво придумано: объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а ещё - Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны,

- возмутился постпред России в ООН Василий Небензя.

Он добавил, что такой подход для России неприемлем, и наложил вето на документ.

По мнению Сатановского, проект резолюции был не чем иным, как способом выколачивания денег из доверчивых стран в пользу людей с "низкой социальной ответственностью". Однако в этот раз авторы документа напоролись на грозное "стоять" и "пшли вон".

То есть сказано это было не такими словами - нормально было сказано, Василий Небензя своё дело знает, но суть была именно такова,

- уточнил Сатановский в своём Telegram-канале.

Политолог добавил, что против резолюции выступила не только Россия, но и Индия. Китай воздержался.