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"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН

14 декабря 2021, 00:20  •  137 • Политика
Небензя назвал неприемлемым проект резолюции СБ ООН по климату и безопасности. Сатановский выразился менее политкорректно. "Небензя своё дело знает, но суть была именно такова", - добавил эксперт.
Россия наложила вето на проект резолюции ООН, связывающей вопросы климата и безопасности. Экономист и политолог Евгений Сатановский назвал документ маразматическим и отметил хорошую работу постпреда России в ООН.
Речь идёт о резолюции, которую внесла Ирландия, не согласовав её предварительно со всеми членами Совбеза ООН. Инициатива увязывает конфликты в мире с изменениями климата и предлагает бороться именно с последними.
Как красиво придумано: объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а ещё - Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны,
- возмутился постпред России в ООН Василий Небензя.
Он добавил, что такой подход для России неприемлем, и наложил вето на документ.
По мнению Сатановского, проект резолюции был не чем иным, как способом выколачивания денег из доверчивых стран в пользу людей с "низкой социальной ответственностью". Однако в этот раз авторы документа напоролись на грозное "стоять" и "пшли вон".
То есть сказано это было не такими словами - нормально было сказано, Василий Небензя своё дело знает, но суть была именно такова,
- уточнил Сатановский в своём Telegram-канале.
Политолог добавил, что против резолюции выступила не только Россия, но и Индия. Китай воздержался.

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