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"Не звонить, а действовать резко": Уволенный Безсмертный попенял Зеленскому за общение с Путиным

14 августа 2019, 00:54  •  73 • В мире
После того, как в Донбассе началось обострение, президенту Украины не стоило созваниваться с российским лидером, считает экс-представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный. "Надо было не звонить Путину, а действовать резко", - заявил он.
Такими мыслями политик поделился в эфире украинского "24 канала", комментируя свою отставку, которая произошла, по его словам, из-за его "публичной позиции по вопросу тактики действий на линии разграничения огня" в Донбассе.
По его словам, он в последнее время немало говорил такого, что могло не понравится президентской администрации. Поэтому его "позиция оказалась не ко двору". Это касается и его заявление о том, что нельзя отменять военный парад, "когда страна воюет". Кроме того, Безсмертный считает, что после гибели четырех украинских военных на востоке Украины, Киев должен был временно отказаться от участия в Минском процессе и приостановить подготовку в нормандской встрече.
Более того, считает экс-представитель, Зеленский ни в коем случае не должен был после этих событий звонить Путину с просьбой оказать "влияние на ту сторону". Напротив, надо было не звонить, в "действовать резко и последовательно".
"Я не мог понять действий Петра Порошенко, когда он звонил Меркель Я точно также не понимаю действия Зеленского, который идет и тут же звонит Путину", - заявил Безсмертный.
Напомним, 6 августа Минобороны Украины сообщило, что четверо украинских военных погибли в Донбассе якобы во время "вражеских обстрелов". Впрочем, подробности и обстоятельства гибели украинских военнослужащих в военном ведомстве не уточнили.
В сводках ДНР информации о гибели четырех военнослужащих не было. Накануне сообщалось лишь, что украинские боевики обстреляли из стрелкового оружия школу № 30 в подконтрольной ДНР Горловке. А затем появились сведения, что двое украинских военнослужащих подорвались на собственной мине. Чтобы уточнить информацию, Царьград связался с начальником пресс-службы Народной милиции ДНР, майором Даниилом Безсоновым.
"Двое подорвались на собственной мине, возле собственных позиций. Мы об этом сообщили. Не то что они сами в себя стреляли, бывают такие случаи, поскольку награда появилась за ранения - там есть определенные льготы, и такое членовредительство мы отмечали".
Возможно, двое погибших - это "внутренние разборки, которые тоже часто случаются", добавил Безсонов.

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