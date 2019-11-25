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"Не знают истории": В Госдуме ответили назвавшему Крым способом "кошмарить Европу и Африку"

25 ноября 2019, 11:24  •  101 • Политика
Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова начальника Генштаба Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, заявившего о том, что Крым якобы используется Россией как мощная база для того, чтобы "кошмарить всю Европу и Северную Африку".
К сожалению, у власти на Украине сегодня люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявление людей в Крыму, отметил депутат. По его словам, если некоторые украинцы считают, что крымчане угрожают Африке и Европе, то это исключительно их умозаключения.
Депутат отметил, что Россия только обеспечивает безопасность своего государства. Поэтому страны Европы и Африки понимают отсутствие угрозы со стороны Черноморского фронта, считает он.
Украина же на сегодняшний день не готова к переговорам с Россией и не знает, как себя вести. "Наша страна на все русофобские выпады предлагает только дружбу", - заявил Водолацкий в разговоре с RT.

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