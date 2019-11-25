"Не знают истории": В Госдуме ответили назвавшему Крым способом "кошмарить Европу и Африку"

К сожалению, у власти на Украине сегодня люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявление людей в Крыму, отметил депутат. По его словам, если некоторые украинцы считают, что крымчане угрожают Африке и Европе, то это исключительно их умозаключения.

Депутат отметил, что Россия только обеспечивает безопасность своего государства. Поэтому страны Европы и Африки понимают отсутствие угрозы со стороны Черноморского фронта, считает он.

Украина же на сегодняшний день не готова к переговорам с Россией и не знает, как себя вести. "Наша страна на все русофобские выпады предлагает только дружбу", - заявил Водолацкий в разговоре с RT.