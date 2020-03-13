"Не знаю ни одного": Мишустин намекнул, почему не стоит учиться на финансистов и экономистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Костромской государственный университет. Там он обсудил со студентами, какое образование лучше - техническое или гуманитарное.

По мнению главы правительства, технические специальности превосходят гуманитарные. Свою позицию он обосновал на примере инженеров, финансистов и экономистов. Премьер отметил, что инженер вполне способен заменить финансиста или экономиста, а финансист или экономист не заменят инженера.

"Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - сказал Мишустин.

Также премьер обсудил со студентами влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы образования.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, Мишустин прибыл в Кострому с рабочим визитом. Он уже успел осмотреть местную городскую больницу и дать распоряжение о выделении средств на её ремонт.