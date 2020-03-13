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"Не знаю ни одного": Мишустин намекнул, почему не стоит учиться на финансистов и экономистов
13 марта 2020, 23:35 • 38 • Политика
Мишустин рассказал студентам о плюсах технического образования и намекнул, что обучение на финансистов и экономистов того не стоит. "Не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - отметил глава правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Костромской государственный университет. Там он обсудил со студентами, какое образование лучше - техническое или гуманитарное.
По мнению главы правительства, технические специальности превосходят гуманитарные. Свою позицию он обосновал на примере инженеров, финансистов и экономистов. Премьер отметил, что инженер вполне способен заменить финансиста или экономиста, а финансист или экономист не заменят инженера.
Также премьер обсудил со студентами влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы образования.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, Мишустин прибыл в Кострому с рабочим визитом. Он уже успел осмотреть местную городскую больницу и дать распоряжение о выделении средств на её ремонт.
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