Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Главная / Политика

"Не знаю ни одного": Мишустин намекнул, почему не стоит учиться на финансистов и экономистов

13 марта 2020, 23:35  •  38 • Политика
Мишустин рассказал студентам о плюсах технического образования и намекнул, что обучение на финансистов и экономистов того не стоит. "Не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - отметил глава правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Костромской государственный университет. Там он обсудил со студентами, какое образование лучше - техническое или гуманитарное.
По мнению главы правительства, технические специальности превосходят гуманитарные. Свою позицию он обосновал на примере инженеров, финансистов и экономистов. Премьер отметил, что инженер вполне способен заменить финансиста или экономиста, а финансист или экономист не заменят инженера.
"Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - сказал Мишустин.
Также премьер обсудил со студентами влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы образования.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, Мишустин прибыл в Кострому с рабочим визитом. Он уже успел осмотреть местную городскую больницу и дать распоряжение о выделении средств на её ремонт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 15:35
Эрдоган накрылся российскими "Панцирями"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
08 марта 2020, 14:08
Поезд уходит. Почему поправки в конституцию готовят молниеносно. Н. Стариков
08 марта 2020, 21:35
"После Лондона каждый день плачем": Из-за победы с русской песней мальчишку затравили депутаты
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.