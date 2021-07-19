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"Не знаю, можно ли говорить...": Мария Захарова раскрыла методички и афганский "заказик"

19 июля 2021, 01:55  •  26 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире политического шоу Владимира Соловьёва говорила о методичках и афганском "заказике", отметив: "Не знаю, можно ли говорить..."
Ситуация с выводом войск США из Афганистана показала провал американской операции, подчеркнула дипломат:
Не знаю, можно ли говорить это в эфире. Но попробую… плюй в глаза - всё Божья роса. США и их сателлиты - вассальные страны чересчур в данном случае пытались навести порядок в Афганистане. Не думаю, что нужно уходить глубоко, давайте кратко: США вошли в Совет Безопасности в начале 2000-х и получили мандат, доверие всего мирового сообщества в проведении подобных операций.
Итак, США получили доверие, инструменты, подтверждающие легитимность того, чем они занимаются в Афганистане, направились в страну.
"20 лет. Это немаленький срок, согласитесь. За этот период ни разу, несмотря на обязательства и призывы перед международным сообществом, США не пришли в Совет Безопасности и не отчитались ни о промежутке времени, ни об итогах того, что они там сделали, - напомнила Мария Захарова. - Они говорили, что завершают миссию, а потом вводили в Афганистан новый контингент. Сегодня мы слышим, что это логическое завершение операции. Это неправда. Это неправда! Это провал, и об этом сказал Сергей Лавров. Потому что логическим завершением может быть кампания, которая имеет логику. А там логику понять невозможно".
Кроме того, Мария Захарова высказалась о провокациях, связанных с переговорами русских дипломатов с талибами*. Мол, как русские вообще посмели вести подобные взаимодействия?
Я отвергаю какие-либо предположения, что так могли писать те, кто занимается международными отношениями. Это классическая методичка для тех, кто далёк от международной политики. Да, действительно, движение Талибан** запрещено в нашей стране. И Россия не раз подчёркивала, что подтверждает свою решимость в борьбе с терроризмом. Есть ещё один маленький нюанс: талибы* - часть межафганского диалога, который Совбез призвал поощрять. Возможно, для тех, кто писал методички, будет откровением, что мы исполняли резолюцию Совбеза. И в переговорах с талибами* нет никакого противоречия.
Владимир Соловьёв предположил, что авторы постов просто исполняли чей-то "заказик", связанный с Афганистаном. Как это часто бывает в анонимных телеграм-каналах.
* Талибы - члены исламистского террористического движения "Талибан", запрещённого в России.
** "Талибан" - террористическое движение, запрещённое в России.

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