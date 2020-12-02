"Не знаю, кто и как подбросил": Венгерский депутат оправдался за наркотики на секс-вечеринке

По словам Сайера, вечеринка в Брюсселе была частным мероприятием, и сейчас он сожалеет, что нарушил коронавирусные ограничения и предался веселью.

"Это было безответственно с моей стороны. Я готов заплатить штраф", - цитирует его Euronews.

При этом, по словам депутата, он получил от полицейских только предупреждение, хотя они нашли у него таблетку экстази. Парламентарий настаивает, что не употреблял наркотики, и даже предлагал силовикам проверить его, но на обследование депутата так и не направили.

"Полиция сообщила, что была найдена таблетка экстази. Она не моя, не знаю, кто и как подбросил", - подчеркнул Сайер.

Ранее сообщалось, что вечеринка, на которой присутствовали несколько дипломатов и депутат, проводилась в гей-баре Брюсселя. По данным СМИ, многие гости были обнажены. Полиция "накрыла" мероприятие в самый его разгар - депутат был задержан при попытке бегства из бара. После разгоревшегося скандала Сайер заявил, что покинет пост депутата Европарламента.