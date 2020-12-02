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"Не знаю, кто и как подбросил": Венгерский депутат оправдался за наркотики на секс-вечеринке

02 декабря 2020, 18:50  •  49 • В мире
Венгерский депутат Йожеф Сайер, задержанный на секс-вечеринке в Брюсселе с таблеткой экстази, признался, что вёл себя безответственно - по его словам, не следовало нарушать коронавирусные ограничения. Но за наркотики Сайер попытался оправдаться, заявив, что он "не знает, кто и как подбросил".
По словам Сайера, вечеринка в Брюсселе была частным мероприятием, и сейчас он сожалеет, что нарушил коронавирусные ограничения и предался веселью.
"Это было безответственно с моей стороны. Я готов заплатить штраф", - цитирует его Euronews.
При этом, по словам депутата, он получил от полицейских только предупреждение, хотя они нашли у него таблетку экстази. Парламентарий настаивает, что не употреблял наркотики, и даже предлагал силовикам проверить его, но на обследование депутата так и не направили.
"Полиция сообщила, что была найдена таблетка экстази. Она не моя, не знаю, кто и как подбросил", - подчеркнул Сайер.
Ранее сообщалось, что вечеринка, на которой присутствовали несколько дипломатов и депутат, проводилась в гей-баре Брюсселя. По данным СМИ, многие гости были обнажены. Полиция "накрыла" мероприятие в самый его разгар - депутат был задержан при попытке бегства из бара. После разгоревшегося скандала Сайер заявил, что покинет пост депутата Европарламента.

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