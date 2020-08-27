"Не знаю, кто это в очках, но за рулём у него Путин": Вирусное видео проезда по "Тавриде"

Трасса "Таврида" официально открыта. В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто её протестировал. Трасса "Таврида", напомним, соединяет Керчь, Севастополь и Симфероволь.

Владимир Путин проехал по новой дороге и поделился своими впечатлениями о ней. Первое, о чём спросил президент у представителя подрядчика, - сколько ушло на строительство трассы. Оказалось - 3,5 года. По графику, трассу должны были сдать в декабре этого года, но строители уложились на три месяца раньше срока.

Кстати, после того как появились первые видео проезда Путина по трассе, авторы канала "Пул №3", который традиционно связывают с журналистом кремлёвского пула Дмитрием Смирновым, пошутили: "Тот самый момент: "Не знаю, кто это в очках, но за рулём у него Путин". Известно, что на пассажирском сиденье рядом с Путиным ехал главный технолог АО ВАД Андрей Волков.