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"Не знаю, кто это в очках, но за рулём у него Путин": Вирусное видео проезда по "Тавриде"

27 августа 2020, 19:10  •  135 • Политика
Владимир Путин проехал по открытой официально трассе "Таврида". Автомобилем управлял лично, а рядом с ним сидел представитель подрядчика. Без ироничных замечаний по следам видео, которое грозит стать вирусным, не обошлось: "Не знаю, кто это в очках, но за рулём у него Путин".
Трасса "Таврида" официально открыта. В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто её протестировал. Трасса "Таврида", напомним, соединяет Керчь, Севастополь и Симфероволь.
Владимир Путин проехал по новой дороге и поделился своими впечатлениями о ней. Первое, о чём спросил президент у представителя подрядчика, - сколько ушло на строительство трассы. Оказалось - 3,5 года. По графику, трассу должны были сдать в декабре этого года, но строители уложились на три месяца раньше срока.
Кстати, после того как появились первые видео проезда Путина по трассе, авторы канала "Пул №3", который традиционно связывают с журналистом кремлёвского пула Дмитрием Смирновым, пошутили: "Тот самый момент: "Не знаю, кто это в очках, но за рулём у него Путин". Известно, что на пассажирском сиденье рядом с Путиным ехал главный технолог АО ВАД Андрей Волков.

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