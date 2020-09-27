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"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар

27 сентября 2020, 01:10  •  45 • Политика
Грозные "предупреждения" болгарского премьер-министра Бойко Борисова в адрес президента России Владимира Путина развеселили болгар. Теперь они гадают, как Борисов будет извиняться перед Кремлём.
Ранее власти Болгарии выслали из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. По словам Борисова, он предупреждал Путина ещё несколько лет назад, что не допустит подобных вещей на территории страны.
Однако резкая риторика главы правительства скорее насмешила, чем напугала жителей республики. Болгарские интернет-пользователи отметили, что Борисов придерживается о себе слишком высокого мнения, если думает, что может "предупреждать" Путина, пишет Федеральное агентство новостей.
"Не знаю, как он извиняться в следующий раз будет", - шутит Кмет в Сянка.
"А Путин в курсе, что он предупреждён?" - задаётся вопросом Dimiter Monev.
А некий К. Константинов посоветовал Борисову проявить такую же твёрдость, когда в следующий раз Германия и США потребуют от Болгарии принять 50 тыс. албанских эмигрантов.

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