"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения" Путину развеселили болгар

Ранее власти Болгарии выслали из страны двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. По словам Борисова, он предупреждал Путина ещё несколько лет назад, что не допустит подобных вещей на территории страны.

Однако резкая риторика главы правительства скорее насмешила, чем напугала жителей республики. Болгарские интернет-пользователи отметили, что Борисов придерживается о себе слишком высокого мнения, если думает, что может "предупреждать" Путина, пишет Федеральное агентство новостей.

"Не знаю, как он извиняться в следующий раз будет", - шутит Кмет в Сянка. "А Путин в курсе, что он предупреждён?" - задаётся вопросом Dimiter Monev.

А некий К. Константинов посоветовал Борисову проявить такую же твёрдость, когда в следующий раз Германия и США потребуют от Болгарии принять 50 тыс. албанских эмигрантов.