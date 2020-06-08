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"Не знаю, что сказать": Русский доктор признался - ковид ушёл из Нью-Йорка
08 июня 2020, 21:00 • 59 • В мире
Русский реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, с самого начала пандемии рассказывал о своих безумных трудовых буднях в ковидном отделении. А теперь неожиданно признался: по непонятным причинам ковид ушёл из города. "Не знаю, что сказать", - развёл руками доктор.
Врач из США, наш бывший соотечественник Евгений Пинелис, рассказал о странном затишье в больницах - коронавирусная инфекция, судя по всему, из Нью-Йорка ушла. Как признался сам доктор в своём Facebook, "непостижимым образом ковид исчез".
- пошутил врач.
"Остаётся сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьёт нормальная больничная жизнь", - отметил реаниматолог.
По словам врача, многочисленные респираторы, подготовленные заблаговременно на случай многочисленных пациентов с коронавирусом, оказались бесполезны:
- описывает он ситуацию изнутри.
А ведь всего полтора месяца назад в инфекционке был настоящий ад: помещение было забито до отказа, а между каталками с пациентами "приходилось планировать маршрут, всё одно матерясь при неизбежном касании, казалось бы, навсегда загрязнённых поверхностей".
Ну а теперь в больницу постепенно возвращается "нековидная" жизнь, от которой врачи уже успели отвыкнуть: "Появились панкреатиты и нековидные пневмонии, кровотечения и тромбоэмболии, перфорации кишечников и опухоли всего на свете".
"Доктор, вы маньяк! Но текст, как всегда, блеск", - комментируют пост Евгения подписчики. "Какой талант у вас, доктор Женя! Вы и доктор, и писатель чудесный! Спасибо вам за ваши таланты!"
Фото: скриншот www.facebook.com/evgeny.pinelis
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