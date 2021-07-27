Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по пл...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Главная / Политика

"Не знает, серьёзно?": Мишустин озадачился перед визитом к южносахалинке

27 июля 2021, 13:25  •  196 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин озадачился одним вопросом перед визитом к жительнице Южно-Сахалинска.
Перед тем, как нанести визит к местной жительнице, Мишустин спросил, предупреждали ли женщину о прибытии делегации. Услышав отрицательный ответ, премьер удивился.
"Не знает, серьёзно? А если будет собака, мы её напугаем", - отметил он.
Ранее Мишустину пришлось дважды осадить охрану ради женщин. Он объяснил, что сотрудники ФСО "боятся, чтобы 1,5 метра было", имея в виду соблюдение социальной дистанции во время пандемии коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






196
Источник
Похожие новости
27 июля 2021, 07:00
Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ
27 июля 2021, 09:45
В Турции предупредили о травле России через Украину
27 июля 2021, 09:45
Юрий Пронько: "Браткам из 1990-х" дают добро – пора трясти население и бизнес
27 июля 2021, 11:35
У США появилась новая русская "дьявольская проблема" - СМИ
27 июля 2021, 09:45
"Это называется безалаберность": Мишустин поставил крайний срок чиновникам Сахалина
27 июля 2021, 13:25
"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
20 июля 2021, 17:20
Украина может не пережить зиму: Жаждущего Крыма Порошенко предупредили о надвигающейся катастрофе
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС России
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
25 июля 2021, 16:30
"Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.