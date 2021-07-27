"Не знает, серьёзно?": Мишустин озадачился перед визитом к южносахалинке

Премьер-министр России Михаил Мишустин озадачился одним вопросом перед визитом к жительнице Южно-Сахалинска.

Перед тем, как нанести визит к местной жительнице, Мишустин спросил, предупреждали ли женщину о прибытии делегации. Услышав отрицательный ответ, премьер удивился.

"Не знает, серьёзно? А если будет собака, мы её напугаем", - отметил он.

Ранее Мишустину пришлось дважды осадить охрану ради женщин. Он объяснил, что сотрудники ФСО "боятся, чтобы 1,5 метра было", имея в виду соблюдение социальной дистанции во время пандемии коронавируса.