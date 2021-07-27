|
"Не знает, серьёзно?": Мишустин озадачился перед визитом к южносахалинке
27 июля 2021, 13:25 • 196 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин озадачился одним вопросом перед визитом к жительнице Южно-Сахалинска.
Перед тем, как нанести визит к местной жительнице, Мишустин спросил, предупреждали ли женщину о прибытии делегации. Услышав отрицательный ответ, премьер удивился.
"Не знает, серьёзно? А если будет собака, мы её напугаем", - отметил он.
Ранее Мишустину пришлось дважды осадить охрану ради женщин. Он объяснил, что сотрудники ФСО "боятся, чтобы 1,5 метра было", имея в виду соблюдение социальной дистанции во время пандемии коронавируса.
Подпишитесь на нас
196
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июля 2021, 20:20
|
21 июля 2021, 08:55
|
20 июля 2021, 17:20
|
24 июля 2021, 11:10
|
21 июля 2021, 01:35
|
22 июля 2021, 07:50
|
25 июля 2021, 16:30