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"Не знаем точно, где, когда и как, но…": Разведка США сократила версии о появлении COVID до двух

14 апреля 2021, 22:10  •  131 • В мире
Директор Национальной разведки США Аврил Хэйнс заявила, что возможны лишь два варианта появления COVID-19. "Не знаем точно, где, когда и как, но…", - произнесла она и озвучила обе версии.
Хэйнс выступила с докладом в Сенате США. Одной из главных тем её выступления стала пандемия.
"Разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и как вирус, вызывающий COVID-19, изначально возник", - произнесла директор американской разведки.
Она заявила, что есть лишь две версии: либо вирус передался человеку от какого-либо животного, либо всё дело в некоем инциденте, который привёл к утечке SARS-CoV-2 из лаборатории. Хэйнс добавила: её ведомство продолжает собирать информацию об этой проблеме, пишет Reuters.
Таким образом США выразили несогласие с выводами международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения. Учёные в начале года побывали в Ухане, где провели тщательное расследование. По его итогам был опубликован доклад, в котором назывались четыре версии появления вируса.
"Наиболее вероятной" была названа версия передачи вируса от летучих мышей к человеку через какое-то промежуточное животное. Прямую передачу от летучих мышей людям назвали "вероятной". Категорию "низкая вероятность" присвоили версии заражения через продукты питания. "Наименее вероятным" вариантом в ВОЗ посчитали утечку в лаборатории Уханя.
После публикации доклада разочарованность им выразили Соединённые Штаты и ещё 13 государств.
Выступление Хэйнс в Сенате 14 апреля стало первым публичным слушанием по теме "Мировые угрозы", касающейся глобальных угроз США, с января 2019 года.

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