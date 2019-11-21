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"Не злорадство": Путин предсказал распад Евросоюза и назвал конкретную дату
21 ноября 2019, 22:54 • 208 • В мире
Президент России Владимир Путин предсказал распад Евросоюза на инвестиционном форуме "Россия зовёт!". И даже назвал конкретную дату - к 2028 году. При этом президент подчеркнул, что это ни в коем случае "не злорадство". По словам Владимира Путина, Россия заинтересована в "предсказуемом партнёре".
"Мы заинтересованы в том, чтобы всё сохранялось и эффективно функционировало. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит, ведь значительная часть наших золотовалютных резервов номинирована в евро, и для нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, ЕС остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром", - передаёт слова президента "Взгляд".
Владимир Путин считает, что это отразится не только на экономике европейских стран, но и на экономической ситуации в России. При этом именно экономический фактор может стать решающим для развала ЕС. К 2028 году настанет момент, когда страны Восточной Европы достигнут экономического роста и больше не будут нуждаться в блоке. Пока же Брюссель выделяет деньги на разные программы развития и направляет дотации в страны Восточной Европы. Это должно сгладить контрасты внутри блока. Но когда денежный поток закончится, у них могут потребовать деньги в "общий котёл".
Скорее всего, странам Восточной Европы это не понравится, и они захотят выйти из Евросоюза.
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