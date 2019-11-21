Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»
"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети ...
«Я-Мы украинские унитазы»: В соцсетях высмеяли слова командующего ВМСУ
Танцы под чужую музыку. Как в РФ проводятся реформы
Главная / В мире

"Не злорадство": Путин предсказал распад Евросоюза и назвал конкретную дату

21 ноября 2019, 22:54  •  208 • В мире
Президент России Владимир Путин предсказал распад Евросоюза на инвестиционном форуме "Россия зовёт!". И даже назвал конкретную дату - к 2028 году. При этом президент подчеркнул, что это ни в коем случае "не злорадство". По словам Владимира Путина, Россия заинтересована в "предсказуемом партнёре".
"Мы заинтересованы в том, чтобы всё сохранялось и эффективно функционировало. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит, ведь значительная часть наших золотовалютных резервов номинирована в евро, и для нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, ЕС остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром", - передаёт слова президента "Взгляд".
Владимир Путин считает, что это отразится не только на экономике европейских стран, но и на экономической ситуации в России. При этом именно экономический фактор может стать решающим для развала ЕС. К 2028 году настанет момент, когда страны Восточной Европы достигнут экономического роста и больше не будут нуждаться в блоке. Пока же Брюссель выделяет деньги на разные программы развития и направляет дотации в страны Восточной Европы. Это должно сгладить контрасты внутри блока. Но когда денежный поток закончится, у них могут потребовать деньги в "общий котёл".
Скорее всего, странам Восточной Европы это не понравится, и они захотят выйти из Евросоюза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



208
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 06:39
"Калинка-малинка" и пироги: В немецкой школе олимпиада по русскому языку прошла с русским размахом
21 ноября 2019, 19:39
"Элиты Франции всегда были пророссийскими": В Польше нашли объяснение "поклонам Макрона" в сторону Москвы
21 ноября 2019, 22:54
"Не злорадство": Путин предсказал распад Евросоюза и назвал конкретную дату
21 ноября 2019, 19:39
"Не остров, а только его часть": В Китае снова поблагодарили Путина за возвращение "чёрного медведя"
21 ноября 2019, 16:24
"Еврокрысы перегрызли еврокабель": В Эстонии доказали, что для атаки на Е-государство кибероружие не обязательно
21 ноября 2019, 16:24
Назначение неизбежно: Сенат США согласен отправить заместителя Помпео послом в Москву
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2019, 22:54
"Северный поток - 2" спасут только партнёры России: Эксперт о новых санкция...
21 ноября 2019, 22:54
ЕС принял новые меры по уничтожению своей экономики (Анна Сочина)
21 ноября 2019, 22:54
"Индийское кино отдыхает": Побитый украинцем американец Грэг оказался не те...
21 ноября 2019, 22:54
Прибалты и поляки массово едут туристами к «клятым москалям» (Руслан Осташко)
21 ноября 2019, 22:54
"Как с дуба рухнули": Путин жёстко спустил чиновников на землю из-за справк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
16 ноября 2019, 06:24
Китайские СМИ: Пора вернуть потерянную Сибирь? (Telegram. Обзор)
18 ноября 2019, 10:24
Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясунью - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.