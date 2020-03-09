Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 08.03.20
"Она в теме": Путин шуткой ответил на вопрос о "большом доме"...
Коронавирус вызвал массовый психоз в «нормальных странах» (Руслан Осташко)
Бывший украинский шпион назвал войну Киева за Донбасс проигранной
Главная / Политика

"Не жили бедно - нечего и начинать": Госслужащие втихую пытаются обхитрить Путина

09 марта 2020, 10:35  •  115 • Политика
Поправки, предлагающие ввести новые ограничения для чиновников, отклонили представители комитета Госдумы. "Не жили бедно - нечего и начинать", - комментирует решение ведущая Царьграда Мария Иваткина в своей авторской передаче, рассказывая о том, как госслужащие втихую пытаются обхитрить Путина.
Комитет ГД по госстроительству и законодательству отклонил часть так называемых депутатских поправок к Конституции - тех, что ограничивают слуг народа. При этом три инициативы, в том числе касающиеся запрета депутатам иметь имущество за рубежом, попали в список учтённых - значит, они будут редактироваться. Означает ли это, что депутаты надеются избавиться от ограничений, на которых в том числе настаивал Владимир Путин? Эксперты, опрошенные Царьградом, полагают, что как минимум "идёт противоборство двух лагерей в госаппарате".
С другой стороны, следует понимать, что внесённые поправки - это по сути требования, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Путин запретил иметь высшему руководству страны "иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства". Отныне "главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи" должны исполнять всё в соответствии. А если нет - лишатся должностей.
Конституцию предложили дополнить и другими основаниями в соответствии с требованиями Путина. Часть депутаты отмели - комитет сделал свой выбор не в пользу ограничений, другие, как отмечалось выше, стали "учтёнными". Они, например, запрещают депутатам иметь имущество за рубежом, обязывают супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, вводят аналогичное ограничение для семей сенаторов. Всего на заседании комитета ранее было одобрено и учтено 45 поправок, 42 отклонены.
"Не жили бедно - нечего и начинать, - комментирует решение депутатов Мария Иваткина в авторской программе на Царьграде "Индекс Иваткиной". - Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошёл в проект поправок к Конституции. Так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих постов. Ну правильно, зачем себя обижать? Лучше поправочку отклонить и отметить это дело барбекю с друзьями-коллегами где-нибудь на дачке в предместье Лондона".
В своей программе Иваткина представила разбивку по недвижимости слуг народа за рубежом, которая наглядно показывает: чиновникам есть что терять. Кстати, представлены только официальные данные. Вот и получается, что своим решением отклонить поправки госслужащие пытаются втихую обхитрить Путина. Или не так?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 21:35
"После Лондона каждый день плачем": Из-за победы с русской песней мальчишку затравили депутаты
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
08 марта 2020, 23:35
Турецкий телеканал переврал слова Сергея Лаврова. Вмешаться пришлось русским дипломатам
09 марта 2020, 05:35
Пушков прокомментировал высказывание Климкина о параде Победы
09 марта 2020, 02:35
"Она в теме": Путин шуткой ответил на вопрос о "большом доме"
08 марта 2020, 21:35
Пушков назвал покупку американского оружия Польшей данью США
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкци...
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
09 марта 2020, 02:35
Политолог Бредихин объяснил причины робости Зеленского перед Путиным
09 марта 2020, 05:35
Пушков прокомментировал высказывание Климкина о параде Победы
09 марта 2020, 04:35
Женщина для дипломатической ширмы: крутые горки Шуры Коллонтай
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко)
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
05 марта 2020, 05:35
Эрдоган уничтожил русское ПВО в Сирии (Telegram. Обзор)
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.