"Не жили бедно - нечего и начинать": Госслужащие втихую пытаются обхитрить Путина

Комитет ГД по госстроительству и законодательству отклонил часть так называемых депутатских поправок к Конституции - тех, что ограничивают слуг народа. При этом три инициативы, в том числе касающиеся запрета депутатам иметь имущество за рубежом, попали в список учтённых - значит, они будут редактироваться. Означает ли это, что депутаты надеются избавиться от ограничений, на которых в том числе настаивал Владимир Путин? Эксперты, опрошенные Царьградом, полагают, что как минимум "идёт противоборство двух лагерей в госаппарате".

С другой стороны, следует понимать, что внесённые поправки - это по сути требования, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Путин запретил иметь высшему руководству страны "иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства". Отныне "главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи" должны исполнять всё в соответствии. А если нет - лишатся должностей.

Конституцию предложили дополнить и другими основаниями в соответствии с требованиями Путина. Часть депутаты отмели - комитет сделал свой выбор не в пользу ограничений, другие, как отмечалось выше, стали "учтёнными". Они, например, запрещают депутатам иметь имущество за рубежом, обязывают супругов и несовершеннолетних детей депутатов постоянно проживать в России, вводят аналогичное ограничение для семей сенаторов. Всего на заседании комитета ранее было одобрено и учтено 45 поправок, 42 отклонены.

"Не жили бедно - нечего и начинать, - комментирует решение депутатов Мария Иваткина в авторской программе на Царьграде "Индекс Иваткиной". - Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошёл в проект поправок к Конституции. Так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих постов. Ну правильно, зачем себя обижать? Лучше поправочку отклонить и отметить это дело барбекю с друзьями-коллегами где-нибудь на дачке в предместье Лондона".

В своей программе Иваткина представила разбивку по недвижимости слуг народа за рубежом, которая наглядно показывает: чиновникам есть что терять. Кстати, представлены только официальные данные. Вот и получается, что своим решением отклонить поправки госслужащие пытаются втихую обхитрить Путина. Или не так?