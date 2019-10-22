"Не заслуживает доверия": Представительница НАТО усомнилась в честности Путина

По её словам, Россия "уже развернула свои ракеты в европейской части страны", поэтому, продолжила Готтенмюллер, предложение Москвы выглядит "односторонним".

"Да, мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры, но у меня сразу возникли принципиальные вопросы. Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что [ракета] 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий?", - заявила экс-заместитель генсека НАТО в беседе с изданием "Коммерсант".

Однако, продолжила она, возможность диалога с Россией по вопросу ракет средней и меньшей дальности всё еще сохраняется.

"Секретное" послание Путина

19 сентября президент России Владимир Путин направил во все страны, входящие в НАТО, а также генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини своё послание.

В письме глава государства предложил странам - членам НАТО объявить мораторий на размещение в странах, входящих в Североатлантический альянс, ракет средней и меньшей дальности.

В нём российский лидер предлагает ввести вполне резонный мораторий, напомнив, что наша страна уже объявила о подобном решении.

"Россия уже объявила о своём решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы, - напомнил Владимир Путин и тут же отметил, что Вашингтон не торопится следовать примеру Москвы: - Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем".

Тем не менее Москва призывает страны - члены альянса поддержать усилия нашей страны, "выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развёртывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия".

НАТО выстроило "стену непонимания"

Однако резонное предложение Путина, судя по реакции дипломата одной из стран, наткнулось на стену непонимания в НАТО.

Так, здесь продолжили голословно обвинять Москву в том, что она сама якобы аналогичный мораторий не соблюдает.

"Российские власти предлагают нам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, в то время как сами они на своей европейской части такие вооружения уже развернули, - цитирует газета свой источник в иностранном МИДе. - Это нонсенс".