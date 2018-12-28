"Не защитили от зимы": Темнокожий британец подал иск к Министерству обороны страны

Бывший британский военнослужащий родом из Ганы подал в суд иск на Министерство обороны. 36-летний мужчина требует выплатить компенсацию в 150 тысяч фунтов стерлингов за то, что "армия не защитила его от зимы".

Бывший британский солдат африканского происхождение судится с Министерством обороны, которое "не смогло защитить его от зимы и холода". Свои страдания мужчина оценил в 150 тысяч фунтов стерлингов.

36-летний Майкл Азиама утверждает, что он сильно замерз во время 18-часовых тренировок, которых проводились в морозную погоду. Военную службу Майкл проходил в 2016 году. По его словам, офицеры, зная, как тяжело ему, выходцу с жаркого континента, переносить холод, не смогли обеспечить его теплыми вещами.

Также Азиама утверждает, что его никто не предупредил, что на военную службу с собой надо брать теплые перчатки, ботинки и носки. Первый раз он провел на морозе пять часов, слушая какую-то лекцию. Через неделю он участвовал в военных учениях, проводившихся на Солсберийской равнине. Продолжались они с самого раннего утра до позднего вечера. Когда же Майкл пожаловался офицерам, что очень сильно замерз, ему приказали просто терпеть. После этого мужчина заболел.

Бывший десантник в своем иске ссылается на исследования ученых, которое проводилось в 2009 году. Согласно этому материалу, чернокожие солдаты британской армии на 30% чаще болеют от переохлаждения, чем их светлокожие коллеги.

Представители военного ведомства отвергают все обвинения Азиама. По их словам, он получил все необходимое обмундирование, поэтому иск бывшего десантника Минобороны удовлетворять не собирается, пишет таблоид The Daily Mail.