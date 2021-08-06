"Не закончится ничем хорошим": В Британии прислушались к заявлению МИД о НАТО

В Великобритании читатели оценили жёсткие заявления русского дипломата об угрозах НАТО у границ России.

Директор Четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон жёстко высказался об учениях стран НАТО, проходящих в непосредственной близости у границ России. Его ответ удивил читателей британской Daily Express.

Русский дипломат в интервью РИА Новости напомнил, что НАТО превратило Чёрное море из региона мира в зону военного противостояния, которое становится опасным. Пилипсон отметил, что такие манёвры, как Sea Breeze 2021 с участием Украины и до 5 тысяч военных НАТО, несут в себе конфронтационный заряд.

Читатели Daily Express бурно отреагировали на слова представителя МИД России.

Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим,

- пишет читатель.

"Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов", - отмечает пользователь.

"Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев", - резюмировал британец.

Ранее американский дипломат Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма.