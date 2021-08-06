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"Не закончится ничем хорошим": В Британии прислушались к заявлению МИД о НАТО

06 августа 2021, 21:50  •  167 • Политика
В Великобритании читатели оценили жёсткие заявления русского дипломата об угрозах НАТО у границ России.
Директор Четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон жёстко высказался об учениях стран НАТО, проходящих в непосредственной близости у границ России. Его ответ удивил читателей британской Daily Express.
Русский дипломат в интервью РИА Новости напомнил, что НАТО превратило Чёрное море из региона мира в зону военного противостояния, которое становится опасным. Пилипсон отметил, что такие манёвры, как Sea Breeze 2021 с участием Украины и до 5 тысяч военных НАТО, несут в себе конфронтационный заряд.
Читатели Daily Express бурно отреагировали на слова представителя МИД России.
Тормошить медведя на его же заднем дворе не может закончиться ничем хорошим,
- пишет читатель.
"Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов", - отмечает пользователь.
"Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а "лев" струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны "покорных" европейцев", - резюмировал британец.
Ранее американский дипломат Кент пригрозил России войти в территориальные воды Крыма.

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